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Шок-брака: Влюбленные из Армении поженились в Бердске

16:36 27.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Следующая регистрация браков в Бердске состоится 15 января.

Шок брака: Влюбленные из Армении поженились в Бердске
Самсон Гепоян дарил Марине ее любимые белые розы и плюшевых мишек

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов.Пятница, 27 декабря — последний день в 2019 году, когда можно официально оформить отношения. Следующая регистрация браков в Бердске состоится 15 января.Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Эсмира Кравченко, 27 декабря зарегистрировались 9 пар. Следующая регистрация браков в Бердске состоится 15 января.

Самсон и Марина Гепоян поставили штампы в паспорта 27 декабря. Молодые люди познакомились в Армении,там же сыграли свадьбу летом. Живут молодые в первомайском районе, В ЗАГС Бердска пришли чтобы зарегистрировать отношения.
Молодой человек шесть месяцев дарил девушке ее любимые белые розы и плюшевых мишек. Потом приехал в дом ее родителей сватать невесту. Через две недели отметили свадьбу в кругу 250 родственников.

— Счастья, взаимной любви всем парам, — пожелали молодожены.

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