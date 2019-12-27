Шок-брака: Влюбленные из Армении поженились в Бердске

Самсон Гепоян дарил Марине ее любимые белые розы и плюшевых мишек

По традиции «Курьер. Среда. Бердск» поздравляет молодоженов.Пятница, 27 декабря — последний день в 2019 году, когда можно официально оформить отношения. Следующая регистрация браков в Бердске состоится 15 января.Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС Эсмира Кравченко, 27 декабря зарегистрировались 9 пар. Следующая регистрация браков в Бердске состоится 15 января.

Самсон и Марина Гепоян поставили штампы в паспорта 27 декабря. Молодые люди познакомились в Армении,там же сыграли свадьбу летом. Живут молодые в первомайском районе, В ЗАГС Бердска пришли чтобы зарегистрировать отношения.

Молодой человек шесть месяцев дарил девушке ее любимые белые розы и плюшевых мишек. Потом приехал в дом ее родителей сватать невесту. Через две недели отметили свадьбу в кругу 250 родственников.



— Счастья, взаимной любви всем парам, — пожелали молодожены.