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60 человек выжили в авиакатастрофе в Казахстане

14:07 27.12.2019 Фото: mgorod.kz
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На борту рухнувшего самолёта находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

60 человек выжили в авиакатастрофе в Казахстане
Самолёт разбился при взлёте

По предварительным данным, в крушении самолета Bek Air под Алма-атой выжили 60 человек, сообщила пресс-служба городского аэропорта. Предприятие опубликовало список этих людей и сообщила, что им оказывают медицинскую помощь. Всего на борту Fokker-100 было 95 пассажиров и пять членов экипажа

Пострадавшие в основном получили закрытые черепно-мозговые травмы, сообщил «Интерфаксу» источник в медицинских кругах Казахстана.

«13 человек имеют закрытые черепно-мозговые травмы, у одного из пострадавших — ушиб позвоночника. Также у госпитализированных — закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы», — сказал он.

Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан, вскоре после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и развалился в жилом секторе. Пожара не произошло. Пока сообщалось о 14 погибших на месте. Спасательные работы на месте крушения продолжаются.

После катастрофы в Казахстане приостановили полеты Fokker-100 и работу Bek Air. Аэропорт Алма-Аты сообщил, что продолжает работать штатно, без изменений в расписании.

Источник: Интерфакс

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