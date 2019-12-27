Почему не вернут новогоднюю елку на площадь Горького, рассказал мэр Бердска

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.
Вы задали главе города больше 100 вопросов. Один из них касается новогодней елки в центре площади Горького Бердска.
— Скажите, пожалуйста, почему вы не обращаете внимание на мнение жителей города по поводу местоположения новогодней елки. Верните елку на площадь! — требует бердчанка.
Евгений Шестернин считает, что безопасность должна быть превыше всего:
— Во-первых никто ее никуда не убирал. Она находится в центральной части города. Но есть определенные требования безопасности — место массового скопления детей должно быть ограничено несанкционированным проникновением туда. К сожалению, практика России имеет трагические случаи, когда люди выезжают в такие места на машинах. Это мера безопасности. Более того, чтобы привлечь внимание на центральную часть города, мы украсили елки у здания администрации. Это украшение дальше будет продолжаться по всей улице Горького. Но только нужно понимать — на сколько безопасно освещение на деревьях. Увлекаться этим тоже нельзя, нужно системно украшать город. Ведь и сама елка — достойна украшена.
В доказательство — в Новосибирске тоже убрали елку с привычного места в мерах безопасности. На проезжей части дороги ставить елку, куда должны подходить дети и играть, не безопасно. В первую очередь безопасность, во вторую — красоту. Если будет наоборот, то поверьте мне, никто из родителей «спасибо» не скажет, — резюмировал Евгений Анатольевич.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проблему прокомментировал начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов на совещании чиновников 2 декабря. Он отметил, что проводить массовые мероприятия на площади небезопасно. Проезд существует и очевидно, что совсем его закрыть нельзя. За неделю сотрудники ГИБДД составили пять административных протоколов по дрифту. Дрифтеров привлекут к ответственности, но полностью обеспечить безопасность не получится. Нужно выставлять наряды ежедневно, но за неделю поступают в полицию по 400 обращений, и на них нужно реагировать. Своими силами не справиться. На площади Горького установка елки не безопасна, еще раз акцентировал Соколов.
Евгений Шестернин уже ответил на вопрос бердчан о землях набережной. В следующем ответе читайте о том, готов ли занять кресло мэра Евгений Шестернин в 2020 году.