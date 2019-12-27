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Образование / Общество

На границе России найден огромный кратер 10 000 летней давности

14:44 27.12.2019 Фото: pxhere.com
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Изучив поверхность кратера, исследователи пришли к выводу, что десять тысяч лет назад здесь было озеро, которое позже высохло.

На границе России найден огромный кратер 10 000 летней давности
Кратер на границе России и Китая образовался в меловом периоде после падения на Землю метеорита

На территории провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, обнаружен огромный кратер диаметром 1850 метров и глубиной до 150 метров.

Ученые установили, что кратер образовался в меловом периоде после падения на Землю метеорита. Изучив поверхность кратера, исследователи пришли к выводу, что десять тысяч лет назад здесь было озеро, которое позже высохло.

Отмечается, что найти кратер ученым удалось благодаря тщательному изучению изображений со спутника. Эта находка дает уникальную возможность анализировать данные, находясь в естественной лаборатории, которой кратер уже стал для исследователей.

Источник: АиФ

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