На границе России найден огромный кратер 10 000 летней давности

Изучив поверхность кратера, исследователи пришли к выводу, что десять тысяч лет назад здесь было озеро, которое позже высохло.

Кратер на границе России и Китая образовался в меловом периоде после падения на Землю метеорита

На территории провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией, обнаружен огромный кратер диаметром 1850 метров и глубиной до 150 метров.

Ученые установили, что кратер образовался в меловом периоде после падения на Землю метеорита. Изучив поверхность кратера, исследователи пришли к выводу, что десять тысяч лет назад здесь было озеро, которое позже высохло.

Отмечается, что найти кратер ученым удалось благодаря тщательному изучению изображений со спутника. Эта находка дает уникальную возможность анализировать данные, находясь в естественной лаборатории, которой кратер уже стал для исследователей.

Источник: АиФ