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Изменились правила крещения после заседания Синода 26 декабря 2019 года

14:39 27.12.2019 Фото: pxhere.com
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Детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Крестящимся взрослым можно самостоятельно выбирать крестильное имя из православного месяцеслова. 

Изменились правила крещения после заседания Синода 26 декабря 2019 года
Традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях
Сюжет: Православные обряды
Изменились правила крещения после заседания Синода 26 декабря 2019 года

Изменились правила крещения после заседания Синода 26 декабря 2019 годаИзменили правила крещения: крестить детей с иностранными именами разрешила РПЦЕщё 14 новостей

Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят «национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)».

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех прославленных поместными церквями святых.

Священный синод, последнее запланированное в 2019 году заседание которого состоялось 26 декабря, постановил предоставлять «При крещении или присоединении к православной церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — написано в журналах синода.

Священный синод постановил также «обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей». Ограничения на упоминания в молитвах, участие в богослужениях и церковных таинствах для верующих, носящих имена в национальных звучаниях или характерные для других поместных церквей, синод назвал недопустимыми.

Источник: ТАСС

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