Изменились правила крещения после заседания Синода 26 декабря 2019 года

Детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Крестящимся взрослым можно самостоятельно выбирать крестильное имя из православного месяцеслова.

Традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях

Синод Русской православной церкви принял решение о том, что детей можно крестить под именами иностранных святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей. Об этом сообщается в журналах заседания Синода, опубликованных на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

В одном из сообщений говорится о недопустимости ограничений в допущении к церковным таинствам верующих, которые носят «национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)».

Комиссия Синода отметила, что теперь детей можно крестить под созвучными именами «не национального звучания», например, Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

В комментарии к решению Синода указано, что традиция выбора имени по святцам, сложившаяся в РПЦ, не всегда учитывает многообразие традиций и практик, которые сложились в других поместных православных церквях. Это связано в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех прославленных поместными церквями святых.

Священный синод, последнее запланированное в 2019 году заседание которого состоялось 26 декабря, постановил предоставлять «При крещении или присоединении к православной церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах поместных православных церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем», — написано в журналах синода.

Священный синод постановил также «обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из поместных православных церквей». Ограничения на упоминания в молитвах, участие в богослужениях и церковных таинствах для верующих, носящих имена в национальных звучаниях или характерные для других поместных церквей, синод назвал недопустимыми.

Источник: ТАСС