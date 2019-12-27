Петроглифы «Сикачи-Алян» в Хабаровском крае признаны ценным культурным наследием народов РФ

Присвоение конкретному объекту культуры статуса особо ценного означает отнесение его к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки

Памятник наскального искусства «Сикачи-Алян. Петроглифы» в Хабаровском крае стал первым объектом культурного наследия Дальнего Востока, признанным особо ценным. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщила в пятницу в пресс-служба правительства региона.

Памятник расположен у села Сикачи-Алян Хабаровского района в бассейнах рек Амур и Уссури. Петроглифы представлены стилизованными изображениями личин разнообразной формы, антропоморфными фигурами, изображениями животных: лоси, лошади, тигры, кабаны, различные птицы, змеи. Также присутствуют изображения лодок, чашечные углубления, концентрические круги и другие геометрические элементы.

«Присвоение конкретному объекту статуса особо ценного означает отнесение его к высшей категории охраны и учета, предполагающей особые формы государственной поддержки. Кроме того, статус предъявляет особые требования к охране, организации туристического посещения и музеефикации памятника. Необходимо найти правильный подход к сохранению объекта культурного наследия «Сикачи-Алян. Петроглифы», — приводятся слова начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия правительства края Виталия Полещука.

Краевые власти также намерены добиться включения петроглифов в основной список ЮНЕСКО. Для этого будет подготовлено номинационное досье с описанием всех особенностей объекта. «Процесс подготовки досье может занять до трех лет. Это документ будут рассматривать эксперты, которые и выносят итоговое решение», — цитирует пресс-служба Виталия Полещука.

Как рассказали в администрации Хабаровского района, на территории которого расположены петроглифы, включение объекта в список особо ценных имеет большое значение не только для муниципалитета, но и для всего края. «Признание памятника особо ценным объектом предполагает наличие в дальнейшем федеральной поддержки для его сохранения. Возможно, новый статус петроглифов привлечет больше туристов в район не только из других регионов и стран, но и из нашего же края. В любом случае всегда приятно, что на территории твоего края есть что-то, чего больше нет нигде в мире», — рассказали в администрации.

На сегодняшний день в Государственном своде особо ценных объектов культурного наследия народов РФ находятся московский Кремль, историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник «Кижи», музей-заповедник «Петергоф», государственный Эрмитаж, музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). На территории Дальнего Востока до настоящего времени не было ни объекта культурного наследия, включенного в этот список.

Источник: ТАСС