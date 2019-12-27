27.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Дом / Общество

Роскачество: Выбираем качественную колбасу к Новому году

14:55 27.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Зерна из кусочков шпика у сервелата не должны быть больше трех миллиметров. Шпик при этом должен быть белого или чуть розоватого оттенка, а если он желтый, то жир может быть окислен или прогорк, а сам продукт просрочен.

Роскачество: Выбираем качественную колбасу к Новому году
Вся колбаса должна храниться в холодильнике в охлажденном виде при температуре от 0 до 6 градусов до 30 дней

Роскачество рекомендует при покупке колбасы к Новому году обращать внимание на ее состав и стоимость, целостность оболочки и цвет изделия на срезе. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору варено-копченых и сырокопченых колбас. У любого колбасного изделия должна быть сухая и чистая оболочка, которая плотно покрывает продукт. Особенно важно это для сервелата и некоторых других варено-копченых колбас, поскольку на влажной оболочке при хранении может быстро образоваться плесень. Кроме того, при покупке колбасы по возможности необходимо смотреть на срез изделия.

Например, зерна из кусочков шпика у сервелата не должны быть больше трех миллиметров. Шпик при этом должен быть белого или чуть розоватого оттенка, а если он желтый, то жир может быть окислен или прогорк, а сам продукт просрочен.

Согласно ГОСТу, сервелат должен состоять из грудинки свиной, говядины и нежирной свинины, они должны быть измельчены и иметь цвет от розового до темно-красного. В сервелате допускается добавление дополнительных ингредиентов, таких как черный перец, мускатный орех, нитрит натрия (Е250 — фиксатор окраски), сахар. Если в колбасе находятся стабилизаторы, ускорители созревания, ароматизаторы, то это говорит о несоответствии ГОСТу. Однако если изделие произведено по менее строгим ТУ (технические условия), а не по ГОСТу, то в составе допускается наличие стабилизаторов и консервантов, но с обязательным указанием этого на упаковке.

При выборе сырокопченой колбасы эксперты Роскачества в первую очередь рекомендуют обращать внимание на цену — в ее состав входит говядина, шпик, свинина, поэтому она не может стоить дешево. Более низкая цена может быть у колбасы, произведенный по ТУ, а не по ГОСТу, при производстве которой говядина или свинина могут быть заменены мясом птицы, животными белками и растительными компонентами. По вкусу подобная продукция обычно проигрывает той, что произведена по ГОСТу, отмечают эксперты.

Длина батона не должна превышать 50 см, а сам батон должен быть прямым. При этом незначительный серовато-белый налет минерального происхождения — как правило, солей — не является дефектом у сырокопченой колбасы.

Если смотреть на срез изделия то его поверхность должна быть блестящей, иногда на ней могут выступать прозрачные капельки жира. Важно, чтобы кусочки шпика были белыми и ровными.

Вся колбаса должна храниться в холодильнике в охлажденном виде при температуре от 0 до 6 градусов до 30 дней, в замороженном виде — при минус 10 градусов до 90 суток.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А какую колбасу на праздничный стол обычно покупаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

20 минут ежедневных прогулок защитят вас от 7 разновидностей рака
15:46 27-12-2019
20 минут ежедневных прогулок защитят вас от 7 разновидностей рака
БердскВыставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске
15:45 27-12-2019
Выставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске
Подборка сериалов на новогодние каникулы для любителей "Игры Престолов"
15:33 27-12-2019
Подборка сериалов на новогодние каникулы для любителей
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы? 11
15:30 27-12-2019
Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?
За 5 миллионов закупит две премиальные иномарки мэрия Новосибирска
15:30 27-12-2019
За 5 миллионов закупит две премиальные иномарки мэрия Новосибирска
94% составила собираемость платежей за капитальный ремонт по итогам 2019 года
15:20 27-12-2019
94% составила собираемость платежей за капитальный ремонт по итогам 2019 года
БердскБес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска
15:15 27-12-2019
Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска
Четырехмесячный малыш пострадал в авиакатастрофе в Казахстане
15:13 27-12-2019
Четырехмесячный малыш пострадал в авиакатастрофе в Казахстане
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
15:10 27-12-2019
Афиша Бердска, Новосибирска, Искитима
Петроглифы "Сикачи-Алян" в Хабаровском крае признаны ценным культурным наследием народов РФ
15:03 27-12-2019
Петроглифы