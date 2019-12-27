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Будет ли бороться за кресло мэра Бердска на второй срок, рассказал Евгений Шестернин

16:39 27.12.2019, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Пр словам главы города, тот кто начинает, хочет иметь завершенный вариант своих творений. Но для этого всегда есть фактор времени.

Будет ли бороться за кресло мэра Бердска на второй срок, рассказал Евгений Шестернин
Евгений Шестернин занимает должность мэра Бердска с 2015 года
Сюжет: Ответы мэра Бердска на вопросы читателей-2019
Будет ли бороться за кресло мэра Бердска на второй срок, рассказал Евгений Шестернин

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Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.
Вы задали главе города больше 100 вопросов. Несколько раз повторялся вопрос, тревожащий весь 103-тысячный Бердск: будет ли он претендовать на кресло главы города на следующий период?

— Со мной на эту тему не разговаривали. Это должно быть предложение со стороны депутатского корпуса и со стороны областного правительства — двух структур, которые участвуют в представлении конкурсных мероприятий по отбору на должность главы. Мне всегда хочется завершить начатое. А начато очень много. Конечно, тот кто начинает, то хочет иметь завершенный вариант своих творений. Но для этого всегда есть фактор времени.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на пост градоначальника в 2015 году претендовали 15 человек. Кандидаты прошли тестирование на знание законов и собеседование. Не более трех человек дошли до решающего этапа — голосования. Нового мэра определили депутаты бердского горсовета.

Имя нового мэра Бердска стало известно 26 ноября. Большинство депутатов проголосовало за заместителя главы Центрального округа Новосибирска Евгения Шестернина. Именно он стал главой города. Отметим, что изначально Евгения Анатольевича считали сильнейшим претендентом на пост бердского градоначальника. Его поддерживал не только губернатор Владимир Городецкий, но и партия «Единая Россия».

В 1990 году Шестернин окончил Новосибирский электротехнический институт. 13 лет проработал в администрации Заельцовского района заведующим отделом социально-экономического развития и новых форм хозяйствования, заместителем главы района. Курировал вопросы экономики и потребительского рынка.

28 апреля 2007 года назначен заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии, начальник управления потребительского рынка мэрии. В 2010-м стал главой Заельцовского района.

Справка

Прямые выборы главы Бердска отменили в апреле 2015 года по решению Законодательного собрания Новосибирской области. Согласно новому закону, мэр Бердска выбирается депутатами, предварительно пройдя конкурсные испытания.

В ближайшие дни «Курьер. Среда. Бердск» продолжит публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы.

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От редакции

Кто достоин кресла мэра Бердска?

Аноним, 27 декабря 2019 16:50
А мы думали предложения не от корпуса с правительством а как минимум поддержка жителей Бердска должно быть. А оно вот оно что Михалыч
Гость, 27 декабря 2019 17:27
Ну, раз начал бороццца за городскую набережную", значит решЫл двинуть на второй срок! Верная примета - "кушать не могу, как работаю для вас, мои дорогие!"

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