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Два человека погибли в пожарах в ноябре в Бердске

18:00 27.12.2019 Фото: pixabay.com
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Всего в ноябре 2019 года в Бердске произошли 24 пожара.

Два человека погибли в пожарах в ноябре в Бердске
2 человека погибли в пожарах в ноябре

Два человека погибли в пожарах в ноябре 2019 года в Бердске, об этом сообщил отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Бердску.

«За ноябрь 2019 года на пожарах в г.Бердске погибло 2 человека, травмирован на пожарах 1 человек. В ноябре 2018 года гибели на пожарах не зарегистрировано, травмирован на пожарах 1 человек. Число погибших увеличилось на 2 случая, число травмированных не изменилось», — отметили в ведомстве.
Всего в ноябре в Бердске произошло 24 пожара, из них на объектах экономики — 10, 14 пожаров — горение мусора.

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