Победители конкурса «Бердская красавица 2020» обожают драники и катаются на горных лыжах

Каждой красавице достался календарь

27 декабря в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» наградили победительниц конкурса красоты. За звание «Бердская красавица- 2020» боролись 56 участниц.

По присланным фотографиям жюри выбрало: несравненную Кристину Олейникову, очаровательную Алину Гарнецеву и загадочную Елену Олину. Почетный титул «Мисс «Курьер» завоевала Вероника Ивашина.

В редакции девушки получили призы от спонсоров и поделились секретом красоты.



У 26-летней Кристины Олейниковой есть опыт участия в конкурсах красоты. Она считает, что конкурсы красоты помогают заводить новые знакомства.— Наши сибирские девочки, девушки, женщины в любом возрасте прекрасны. Чтобы быть красивой, нужно любить себя. Нужно уметь радоваться каждому дню,- считает горожанка.Бердчанка работает менеджером, в свободное время занимается спортом. Зимой — тренажерный зал, лыжи, летом — дача, прогулки. Девушка придерживается правильного питания, в числе любимых блюд называет драники.— Безумно люблю Бердск за его уют. Много деревьев, центр очень красивый. Возле «Сибиряка» и бердской косы очень красиво, — поделилась победительница.Девушка мечтает купить шикарный дом родителям на берегу моря и чаще путешествовать.Победительница конкурса «Бердская красавица 2020» Елена Олина призналась, что фотографии на конкурс отправили подруги.— Я впервые участвовала и победила в конкурсе. Очень интересно было впервые участвовать в профессиональной фотосессии,- призналась бердчанка.23-летняя Елена в повседневной жизни использует минимум косметики, только наращивает ресницы. Обожает снеки с ветчиной и сыром.Новый год бердская красавица отметит с молодым человеком у родных в Тыве, где они соберутся в кругу родных. Девушка поделилась рецептом фирменного гуся.Сначала нужно замочить мясо птицы на ночь в воде с лимоном. Сделать тушке «инъекции» с пивом для мягкости. Смазать гуся приправами. Запекать в духовке.В свободное время красавица катается на горных лыжах. Мечтает приобрести собственную квартиру.— Молодым читательницам «Курьер.Среда.Бердск» желаю любить себя. А всем горожанам — мирного неба и счастья.Еще раз поздравляем победительниц! Благодарим спонсоров!

Спонсоры конкурса:

ИД «БукЪвица»

г. Бердск, ул. К. Маркса, 24, оф. 2, т. 3-00-10;

доп. офис: ул. Ленина, 38, т. 2-70-12

Магазин «Вершки и корешки»

г.Бердск, ул.Ленина, 41Б, 1 этаж,

ТЦ «Сибирский Версаль», т. 8-800-500-23-36

Соляные пещеры «МариСоль»

г.Бердск, ул.К.Маркса, 23, т. 8-913-013-44-33

Студия танца «Параллель»

г.Бердск, м-он «Молодежный»,

ул. Боровая 4/6, т. 8-923-239-76-90

Суши доставка «Давай Суши»

г.Бердск, Микрорайон, 71, т. 8-953-765-45-59

Ювелирный салон «Леди»

г.Бердск, ТЦ «ГУМ», ул.Лелюха, 28, т. 8-905-953-52-60

Салон красоты «ИньЯнь»

г.Бердск, ул.Лунная, 51, т. 8-913-470-33-22