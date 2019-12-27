В ледяной проруби с елкой встретят Новый год «моржи» из Бердска

В прорубь с елочкой аквайсспортсмены спустятся под бой кремлевских курантов и проведут в ледяной воде несколько минут.

Встреча Нового года в проруби уж точно запомнится на долгие годы

Несколько лет встречают в ледяной проруби Новый год участники секции «Белые медведи» из Бердска.

— Встречаем Новый год своей компанией. В этот раз сбрасываемся по 2000 рублей. Сейчас недешево стоит аренда бани. Сам момент Нового года мы встречаем в проруби. Когда часы бьют, мы заходим в воду. В этом году у нас будут большие бенгальские свечи. Всегда поем песню «маленькой елочке холодно зимой». В прорубь берем и «елку». У нас есть специальная система, которая не боится воды. Одновременно на базе «Маяк» запускают фейерверки, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель «Белых медведей» Виталий Панасюк.

Праздник у «Белых медведей» начнется 31 декабря в 22.00 и закончится 1 января в 2.00.

В проруби «моржи» пробудут несколько минут. Затем попарятся в баньке и посидят за накрытым столом.

— Не думаю, что люди пьющие этим заинтересуются. В прорубь лезть тем, кто употребил, нельзя, и я за этим прослежу. Потом если человек захочет выпить, я не против, — отметил Панасюк.

Секция «Белых медведей» дислоцируется на базе «Маяк», ул. Плотинная,1, из Бердска сюда можно доехать на маршрутке №27.