Доставай приданое: 3 модные вещи из маминого гардероба

«Грубые» высокие сапоги снова в моде, в 90-е их сочетали с яркими джинсами, а сегодня лучше это делать с шортами, короткой юбкой или воздушными платьями в цветочек.

Популярны сейчас не только джинсовые, но и кожаные бананы, однако они идут только стройным и длинноногим

Мода циклична — то, что сегодня кажется дурным вкусом, в следующем сезоне будут на пике популярности. Стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера рассказывает о 3 вещах, которые можно смело искать в гардеробе мамы или старшей сестры — они снова вошли в модные тренды.



Волчьи шубы

«Еще каких-то несколько лет тому назад представить, что «волчьи» шубы вернутся в наш гардероб, вряд ли могли даже люди с богатой фантазией. Щеголять в подобном виде можно было разве что на даче или у бабушки в деревне и то под покровом ночи, чтобы никто из соседей не видел. Но в 2020 году многие марки заявили такие «волчьи» шубы как тренд, и с этим ничего не поделаешь. Лично мне он не по душе, поскольку я как стилист точно знаю, что стилизовать такой образ самостоятельно довольно сложно. Но, если вам хочется, а главное, вы уверены в своих силах, поддержите его современными актуальными вещами. Тогда титул «самая стильная» вам точно обеспечен», — рассказывает стилист.

Джинсы-бананы

Пожалуй, это самая желанная желанная вещь в гардеробе девушек в 80-е года. Они снова на пике популярности, поэтому если когда-то вы не исполнили мечту — сейчас самое время. Особенно популярны кожаные бананы, однако они идут только стройным и длинноногим. Если вы к таким не относитесь — не беда. В брендах масс-маркета сейчас огромный выбор бананов из разных тканей.

Высокие сапоги и мини

«Грубые» высокие сапоги на шнуровке в 90-е сочетали с яркими джинсами, а сегодня лучше это делать с шортами, короткой юбкой или воздушными платьями в цветочек.

Источник: МедикФорум