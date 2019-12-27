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Список выживших в авиакатастрофе самолёта Fokker-100 опубликовали

16:35 27.12.2019 Фото: mgorod.kz
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Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты.

Список выживших в авиакатастрофе самолёта Fokker 100 опубликовали
Список выживших в авиакатастрофе самолёта Fokker-100 опубликовали

Международный аэропорт города Алматы опубликовал предварительный список выживших в авиакатастрофе самолёта Fokker-100, документ размещен на странице воздушной гавани в социальной сети Facebook.

Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с 95 пассажирами и пятью членами экипажа упал в пятницу за пределами аэропорта Алма-Аты.

«Сегодня борт авиакомпании Bek Air, следующий рейсом 2100 Алматы — Нур-Султан, вылетев по плану в 7:05 (4:05 мск), пропал с радара. На борту 95 пассажиров, пять членов экипажа. Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы», — следует из сообщения.

По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, погибли семь человек.

«Сегодня, 27 декабря 2019 года, в 07:22 (04:22 мск) рейс № Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы — Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Осуществляется эвакуация пассажиров и экипажа воздушного судна. На данный момент число погибших составляет семь человек», — уточнили в ведомстве.

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