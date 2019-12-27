«Где у нее материнский инстинкт?!»:Ужаснулся видео с топтанием ребенка женщиной врач Бердска

Девочка плакала. но женщину это не волновало

Главный врач клиники «Цематеб» Бердска и практикующий мануальный терапевт Виктор Устюжанин ознакомился с видео, где женщина топчется на ребенке. По его словам, это не лечение, а садизм:

— Это настоящее истязание ребенка. Напоминает технику тайского массажа, ножного, истинно тайского. Но в нем очень четко дозируется нагрузка ногой на ту зону, которую лечат. Мой знакомый долго искал мастера в Тайланде. Он крепкий мужчина, весом в 80 килограммов. Массаж производила щупленькая девушка весом в 45 килограммов. Он попросил 30 минут массажа, хотя положены лишь 15. После этого он полчаса встать не мог. При этом на грудной клетке она работала одной ногой. Что касается этого видео, то это дурость. Женщина встает на грудную клетку и таз. В ней веса около 70 килограммов. А у ребенка в этом возрасте кости не крепкие. Из-за такого воздействия могут быть смещения. Ходить по телу вообще нельзя! Мышцы пораздавит к чертовой бабушке! При этом девочка лежит на мягкой кровати. Это ее и спасает. А что она делала с головой малышки — наступала ногой, попой садилась — вообще не понятно зачем это надо, целесообразность этих манипуляций. А когда она наступает на челюсть и на сонную артерию, а ребенок извивается и плачет — так она вообще ее переломать могла, как она ее вообще инвалидом не сделала, — ужасается Виктор Николаевич.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», В ужасе от гуляющего по мессенджеру WhatsApp видео жители Бердска. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» ролик прислала жительница Бердска Альбина сегодня, 27 декабря.

— До полиции дозвониться не смогла. Куда можно переслать это видео? Мы возмущены. Все в шоке от ролика. Как-то нужно решить этот вопрос. Это же издевательство над ребенком, ее нужно сажать, эту мамашу. Я не знаю, конечно, в каком это городе. Но я почитала, что по этому видео можно вычислить первоисточник, правоохранительные органы смогут ее найти, — надеется бердчанка.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Главном управлении МВД по Новосибирской области, по факту причинения телесных повреждений ребенку женщиной на данном видео в правоохранительные органы сообщений не поступало. По этическим соображениям мы не публикуем видео с истязанием малышки. Но можем предоставить его правоохранительным органам по запросу.

Стоит отметить, что данный ролик «гулял» по сети еще в ноябре. Пока не понятно, в каком городе происходят события и какова их давность.

На видео видно, как на кровати лежит девочка 2-3 лет. Женщина с татуировкой бабочки на лодыжке левой ноги встает на ноги, руки, животик и шею малышки. Ребенок плачет. На курс мануальной терапии это не похоже. Это становится понятным после того, как женщина садится на лицо ребенка. Второй человек молча снимает истязания ребенка на видео.