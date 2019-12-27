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Покупка недвижимости в Австрии

17:24 27.12.2019
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Жизнь в Австрии привлекает экономической и политической стабильностью, высоким уровнем благосостояния, отличными образованием и медициной.

Еще это невероятно красивая и богатая культурными традициями страна с широкими возможностями для работы и отдыха. Поэтому дома, квартиры и апартаменты здесь пользуются спросом у жителей других европейских и постсоветских государств. Гид по австрийской недвижимости iminproperty.com собрал всю полезную и необходимую информацию для потенциальных покупателей.

Что нужно знать об Австрии, собираясь покупать недвижимость?

Австрия — республика. Территория страны окружена Альпами, административное деление включает 9 федеральных земель. Каждый из регионов обладает экономическими и культурными особенностями, которые нужно учитывать, задумываясь о покупке жилья.

Покупка недвижимости в Австрии
Недвижимость в Австрии

Рынок недвижимости налажен и стабилен, а само жилье показывает ежегодный незначительный рост в цене (примерно 2–3%). Покупка квартиры или дома является основанием для получения временного, а затем и постоянного ВНЖ в Австрии. От наличия последнего зависит, сможет ли инвестор в будущем получить гражданство.

Цены на жилые помещения, в зависимости от района страны и города, могут колебаться от 1800 до 13 000 евро за квадратный метр. Кроме того:

  • предоставляются кредиты на покупку жилья на 25 лет от 2% в год;
  • налог на смену собственника недвижимого имущества составляет 3,5%, что существенно меньше, если сравнивать Австрию с другими европейскими странами;
  • недвижимость в Австрии может приносить доход до 3% годовых.

Система и порядок уплаты коммунальных платежей просты и прозрачны. По истечению пяти лет проживания, можно подавать документы для оформления постоянного вида на жительство.

Цены на недвижимость

Поскольку рынок недвижимости в Австрии демонстрирует завидную стабильность и преобладание спроса над предложением, покупка жилья здесь — это выгодная и надежная инвестиция.

Безусловно, на цену жилья влияют место его расположения, инфраструктура, благоустроенность, возраст и площадь. Если говорить о покупке, то:

  • квартира (можно и апартаменты) на первичном рынке обойдутся в сумму от 360 тыс. евро, на вторичке — от 280 тыс. евро;
  • дом — от 360–380 тыс. евро;
  • участок земли, оцененный на сумму от 100 тыс. евро / м2.

Покупка квартиры в Вене или Зальцбурге будет более дорогим мероприятием, чем приобретение аналогичной по качеству и площади, скажем, в Тироле. Поправка на местные особенности рынка необходима для трезвой оценки своих финансовых возможностей.

Если планируется аренда жилья, то средние цены здесь составляют от 10 евро за метр на вторичном рынке и 13 — на первичном. Как правило, при заключении договора требуется взнос за первый и последний месяцы проживания. Собственники жилья в наем отдают предпочтение долгосрочным отношениям.

Недвижимость в Вене

Вся деловая, политическая и культурная жизнь в Австрии сосредоточена в Вене. Сюда стремятся самые успешные мировые компании, поскольку бизнес в Вене вести легко и удобно. В Австрию же стекаются высококлассные специалисты, ведь уровень жизни здесь достаточно высок даже на фоне других европейских стран.

Также Вена — центр качественного образования. Тысячи студентов изо всего мира проводят здесь лучшие годы, осваивая современные востребованные профессии.

На протяжении многих лет Вена уверенно занимает верхние строчки мировых рейтингов государств по удобству и качеству городской жизни. Здесь развита инфраструктура, хорошее состояние дорог, комфортный транспорт, масса памятников архитектуры и, как следствие, самая высокодоходная недвижимость.

При этом доход и от продажи, и от сдачи недвижимости в аренду зависит:

  • от района города: центр, окраины, ближний пригород;
  • от типа жилья: наибольшей популярностью пользуется недвижимость в среднем ценовом сегменте и недорогая.

Так, по итогам 2018-го, в среднем от покупки квартиры в Вене и последующей сдачи жилья в аренду собственники могли получить от 1,8 до 4%.

Туристическая недвижимость

Инвестиции в объекты туристической недвижимости Австрии также привлекают внимание потенциальных покупателей. Согласно оценкам экспертов агентств недвижимости, ее рентабельность намного выше, если сравнивать с другими видами коммерческих объектов.

В долгосрочной перспективе инвестиции в туристический сектор Австрии могут давать ежегодно до 18–20 %, что само по себе впечатляющий показатель. Как правило, такие объекты имеют все шансы на успех, если построены в живописной местности с достаточной инфраструктурой. Это могут быть:

  • шале, которые сдаются любителям горнолыжного спорта или зеленого туризма в теплое время года;
  • замки-отели;
  • элитные виллы и др.

При инвестировании в туристическую недвижимость большую роль играют планирование и управление. И хотя это может создавать определенные сложности на начальном этапе, в долгосрочной перспективе от успеха реализации этих функций зависит итоговая доходность.

В то же время, учитывая, что стоимость земли никогда не будет опускаться «в ноль», инвесторы гарантировано защищены от провала.

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