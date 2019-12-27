Пять бердчан в уходящем году выиграли в лотерею квартиру, машины и почти миллион рублей

В праздничные дни количество бердчан, желающих поймать фортуну за хвост, увеличивается вчетверо.

— В среднем билетики у меня покупают 700 человек в месяц, — говорит киоскёр Татьяна Давыдова. – В предпраздничные дни их число увеличивается вчетверо. Люди покупают билеты целыми пачками: для себя, в подарок родным и близким. Большинство желающих хотят выиграть миллиард в лотерею «Русское лото», но пока так сильно в Бердске никому не подфартило, никому не удалось выиграть джек-пот.

В 2019 году, по её словам, самый большой куш сорвали пять жителей нашего города, в целом ежегодно таких людей — от пяти до девяти. Озвучивать их имена Татьяна не стала, но отметила, что в Бердске в 2019 году счастливчики выиграли две машины, квартиру и 890 тысяч рублей.

— Услышав: «Поздравляю. Вы стали обладателем квартиры, машины или почти миллиона рублей», люди на какое-то время просто теряют дар речи. Лишь через пару минут они выходят из ступора. Видели бы в этот момент их лица! На них читаются недоумение, радость, счастье, восторг… А после начинаются многочисленные расспросы.

Счастливчиков интересует, как скоро они смогут получить свой выигрыш, облагается ли он налогом, можно ли вместо квартиры или машины получить деньги. К слову, большинство бердчан забирают выигрыш именно деньгами, а затем покупают недвижимость в родном городе. Так поступила и воспитательница из Бердска, которая купила квартиру в микрорайоне Белокаменном.