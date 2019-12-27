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«Вспахал» обочину и сбил дорожный знак кроссовер Suzuki в Бердске

23:57 27.12.2019
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Инцидент, произошедший на улице Комсомольская вечером 27 декабря, обошёлся без пострадавших.

Как рассказал сайту «Свидетель» водитель кроссовера «Сузуки», он двигался вдоль по улице Комсомольской в сторону рынка.

В районе дома № 2-а неожиданно для мужчины его авто выкинуло из колеи на обочину. Пробороздив снежный завал метров на десять и, сбив по пути дорожный знак «Пешеходный переход», «Сузуки» увяз в снегу, едва не наехав на опору электроосвещения.

К счастью, неожиданный «полёт» по обочине с не самой мягкой посадкой завершился для немолодого «пилота» и его пассажирки без травм. Серьёзных повреждений транспортного средства, если не считать оторвавшегося по ходу движения переднего бампера, корреспондент сайта «Свидетель» на месте происшествия не заметил. Извлекать из снежного плена «Сузуки» «лётчику» помогли неравнодушные автомобилисты с помощью буксирного троса.

Источник: svidetel24.info

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