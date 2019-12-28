Выставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске

Сегодня происходит оценка имущества компании. Проблем с зарплатой у работников предприятия нет. Все они переходят работать в «Убертюре».

Предприятие «Мастер и К» работает в Бердске 24 года

Как обстоят дела у компании-банкрота «Мастер и К» в Бердске, интересуются горожане у «Курьер. Среда. Бердск». Простых жителей интересует судьб работников предприятия, которое находится в стадии банкротства.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр Бердска по экономической политике Жанна Шурова, «Мастер и К» находится в стадии банкротства.

— У них происходит оценка имущества. В январе-феврале 2020 года планируется выставить его на торги. Все идет в плановом режиме. Люди переходят в «Убертюре». Сейчас остались вопросы по декретным отпускам, а все остальные выплаты люди получают. Задолженности по зарплате нет. Конкурсное управление идет, — резюмировала Жанна Сергеевна сегодня, 27 декабря.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале ноября чиновники мэрии Бердска встречались с представителями компании «Мастер и К» — конкурсным управляющим Сергеем Обуховым, назначенным после банкротства предприятия, и директором Игорем Полозковым. Администрацию интересовало три вопроса: как протекает процедура банкротства, все ли требования законодательства соблюдены, все ли люди в установленные сроки (за два месяца) предупреждены об увольнении. Всем до единого бывшим сотрудникам обязаны выплатить зарплату, выходное пособие.

Конкурсный управляющий уже выставил на продажу производственный комплекс — не дробит на небольшие объекты, а целиком линию с механизмами.

— Конечно, это недешево, потому что оборудование дорогостоящее. Но покупка вразнобой не даст той эффективности, которая закладывалась изначально. Поэтому предприятие будет продаваться целиком. На это идет упор — оставить производство в первоначальном виде, — акцентировала Жанна Сергеевна.

Это тоже обсуждали на последней встрече с конкурсным управляющим. На площадях «Мастера и К» сейчас базируется компания Uberture. Она появилась там, когда была угроза рейдерского захвата предприятия, когда собственники начали выводить активы.

Эта компания из Новосибирска высказывает желание покупать линию и продолжать производство стеновых панелей. Они раньше были в аренде и кредитовали «Мастер», как, например, Сбербанк. Сейчас «Убертюре» готова участвовать в торгах.

Именно до Нового года формально существует «Мастер и К» и делает обязательные выплаты работникам. Но пака люди там продолжают числиться и работать. С ними конкурсный управляющий должен рассчитаться до конца 2019 года. А после — выставить на торги оборудование, площади, остатки материалов. По данным «Курьер. Среда. Бердск», Полозков в октябре 2018 года искал покупателей, предлагая завод потенциальным покупателям за 1,2 млрд рублей.

— Котельную пока не трогают, в общую массу банкротства она не попала. Ее будут реализовывать и все вырученные деньги пойдут в первую очередь на зарплату. Все остальное пойдет на покрытие долгов перед Сбербанком, — пояснила Жанна Сергеевна.

Администрация держит на контроле ситуацию в «Мастер и К». И в первую очередь власть волнуют женщины в декретном отпуске, сотрудники с ипотекой, предпенсионеры. Мэрии выгодно, чтобы предприятие не развалилось, работало, сохранив рабочие места и выплачивая налоги.

«Мастер и К», как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дважды стал банкротом. Первый раз по иску налоговой службы. В сентябре 2019 года предприятие обанкротили второй раз — Сбербанк, которому бердская компания задолжала более 520 млн рублей, выиграл дело.

Арбитраж 23 сентября назначил конкурсное производство сроком на 6 месяцев — до 23 марта 2020 года. В связи с таким решением приостановил судебные процессы о взимании долгов с «Мастера и К» Бердский городской суд по иску Сбербанка.

Введение конкурсного производства не предполагает закрытия предприятия. Через полгода конкурсный управляющий Сергей Обухов обязан представить арбитражному суду отчет о результатах деятельности предприятия с момента объявления его банкротом.