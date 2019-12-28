Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска

Отец девочки Иван Почевалов рассказал — полиция выяснила, что мужчина перепутал девочку со своей должницей. Родители не дождались справедливости — наказания мужчины за избиение их ребенка по закону.

Мужчина напал на школьницу 1 сентября в Бердске

Отказала в возбуждении уголовного и даже административного дела полиция Бердска за нападение на школьницу 1 сентября мужчины в подъезде дома. Об этом рассказал отец девочки Иван Почевалов. Напомним, напал 17-летнюю школьницу после торжественной линейки перед дверью квартиры житель Бердска. Отец сам узнал имя и адрес проживания подозреваемого. Взял видео с соседнего магазина и предоставил все данные в полицию.

— Они даже административного дела не завели. Мужик избил ребенка, а наказания никакого. Мое мнение я могу сказать, но публиковать это нельзя. Весь город говорит, что я зря обратился в полицию. Мы кончено будем обжаловать это решение. Будем подавать в суд в частном порядке, — сказал Иван Почевалов 27 декабря.

Также отец девочки уточнил, что в полиции ему рассказали, что нападавший перепутал его дочь с его давней должницей.

Напомним, что за нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье должны были судить жителя Бердска. Такая информация стала известна «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Но этот же источник уточнил, что при проверке указывается одна статья, а в процессе статья может измениться.

В мировом судебном участке №4 Бердска сотрудники подтвердили, что материал проверки к ним пришел. Но уточнили, что разглашать информацию не могут, так как ребенок несовершеннолетний.

— Теперь все будет зависеть от родителей, — уточнили специалисты мирового суда 27 декабря.

Напомним, что девочка возвращаясь с праздника в честь дня знаний, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице в Контакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел видевшую нападавшего.

Иван с матерью девочки передали все обнаруженные данные в полицию и надеялись на их справедливое решение, что мужчина понесет ответственность по закону. Сейчас Иван Почевалов отмечает, что он, мягко говоря, возмущен таким исходом дела. Родители продолжат добиваться справедливости. Читайте продолжение в ближайшее время.