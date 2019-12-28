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Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска

10:15 28.12.2019, Алена Романцова Фото: со страницы социальной сети «ВКонтакте» Ивана Почевалова
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Отец девочки Иван Почевалов рассказал — полиция выяснила, что мужчина перепутал девочку со своей должницей. Родители не дождались справедливости — наказания мужчины за избиение их ребенка по закону.

Бес попутал: отказала в возбуждении дела за избиение школьницы 1 сентября полиция Бердска
Мужчина напал на школьницу 1 сентября в Бердске

Отказала в возбуждении уголовного и даже административного дела полиция Бердска за нападение на школьницу 1 сентября мужчины в подъезде дома. Об этом рассказал отец девочки Иван Почевалов. Напомним, напал 17-летнюю школьницу после торжественной линейки перед дверью квартиры житель Бердска. Отец сам узнал имя и адрес проживания подозреваемого. Взял видео с соседнего магазина и предоставил все данные в полицию.

— Они даже административного дела не завели. Мужик избил ребенка, а наказания никакого. Мое мнение я могу сказать, но публиковать это нельзя. Весь город говорит, что я зря обратился в полицию. Мы кончено будем обжаловать это решение. Будем подавать в суд в частном порядке, — сказал Иван Почевалов 27 декабря.

Также отец девочки уточнил, что в полиции ему рассказали, что нападавший перепутал его дочь с его давней должницей.

Напомним, что за нападение на школьницу в подъезде по уголовной статье должны были судить жителя Бердска. Такая информация стала известна «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Но этот же источник уточнил, что при проверке указывается одна статья, а в процессе статья может измениться.

В мировом судебном участке №4 Бердска сотрудники подтвердили, что материал проверки к ним пришел. Но уточнили, что разглашать информацию не могут, так как ребенок несовершеннолетний.

— Теперь все будет зависеть от родителей, — уточнили специалисты мирового суда 27 декабря.

Напомним, что девочка возвращаясь с праздника в честь дня знаний, когда перед дверью своей квартиры получила несколько ударов по голове от мужчины. Она закричала, это услышали родители и выбежали. Отец бросился догонять нападавшего, но не успел задержать. Иван Почевалов обратился в соседний магазин за видео. Также он разместил на своей странице в Контакте обращение с розыском очевидцев. Именно там он и нашел видевшую нападавшего.

Иван с матерью девочки передали все обнаруженные данные в полицию и надеялись на их справедливое решение, что мужчина понесет ответственность по закону. Сейчас Иван Почевалов отмечает, что он, мягко говоря, возмущен таким исходом дела. Родители продолжат добиваться справедливости. Читайте продолжение в ближайшее время.

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От редакции

Справедливо?

Гость, 27 декабря 2019 15:58
Должница?! Ребёнок?! Опять какие-то отговорки, как в том случае, когда отец "гостя-педофила" сам поймал, а его отпустили??! Это что за работа?!
Николаевич, 28 декабря 2019 15:01
А что должницам можно по голове стучать ?!
Аноним, 27 декабря 2019 16:28
С каждым разом полиция удивляет всё больше и не в лучшую сторону... И очередной начальник полиции чудит по своему...
Аноним, 27 декабря 2019 16:28
НВР:
нет
Аноним, 27 декабря 2019 17:13
Дичь какая-то. Надеюсь на тормозах не сойдет.
Аноним, 28 декабря 2019 07:41
Интересная идея. Заражаешь с разворота ногой в лоб а потом говоришь - ой обознался.
И полиция согласится?
Скорее это дядя из ихних.
Гость, 28 декабря 2019 16:59
Типа, как у Ярослава Гашека в "Приключениях солдата Швейка"? Там мужичка ночью на мосту шарахнули доской по голове, посветили фонариком на лицо тела: "Не тот!" И даже не извинились.
Смотрящий, 28 декабря 2019 17:14
Года три назад разбили стекло машины и вырвали станцию-магнитофон Sony. приехала полиция сняли отпечатки, - через две недели - письмо на Н.Г. - отказ в возбуждении уголовного дела ( на словах сказали - может быть вы сами это сделали), письмо как говорил пришло под Г.Г. с оговоркой что могу обжаловать в прокуратуре в течении 10 дней. т.е. в период новогодних каникул . Вот и вся история нашего правосудия

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