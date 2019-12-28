Растут цены на новостройки, растут цены на вторичку

Несмотря на рост затрат застройщиков, доходы населения остаются ограниченными — у людей банально нет лишних денег на покупку недвижимости. На 8,7 процента в среднем подорожали за год новостройки в российских регионах.

В регионах выросли цены на квартиры в новостройках

Почему в регионах выросли цены на квартиры в новостройках

На 8,7 процента в среднем подорожали за год новостройки в российских регионах. Такой подсчет сделали аналитики федерального портала недвижимости «Мир квартир». Корреспонденты «РГ» разобрались, почему выросла стоимость квартир, и выяснили, стоит ли покупать жилье по новогодним акциям.

Анализ рынка недвижимости затронул 70 городов с населением более 300 тысяч человек. Эксперты сравнили цены — новостройки подорожали в 64 городах. Стоимость квартир за год выросла примерно на пять тысяч рублей за «квадрат». Больше других (примерно на 20 процентов) подорожало жилье в Магнитогорске, Астрахани, Иркутске, Краснодаре, Хабаровске, Сочи. .Вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке. Часть покупателей новостроек поняв, что не потянут ипотеку даже по сниженным ставкам, бросились смотреть предложения на рынке. Оценив волну спроса, хозяева «вторички» ободрились и переписали ценники. В Магнитогорске риелторы не заметили спроса на новостройки. Отметили лишь сезонное оживление рынка, когда люди пытаются купить квартиры накануне новогодних праздников. Но, как отметил президент гильдии риелторов Магнитогорска Павел Рыбушкин, в первые месяцы 2020 года ситуация стабилизируется. «Пока мы не видим факторов для резкого роста цен, поэтому покупку квартир я бы отложил на пару месяцев».

Вслед за новостройками цены поднялись и на вторичном рынке

По данным риелторских агентств Магнитогорска, цена квадратного метра жилья в новостройках сегодня составляет от 30 до 31,5 тысячи рублей, в черновой отделке — 28 тысяч. Купить студию можно за 700-800 тысяч. А наиболее ходовые однокомнатные квартиры площадью более 30 квадратных метров тянут на миллион и выше. Предновогоднее оживление рынка отмечается в пределах десяти процентов.

В Астрахани цена «квадрата» взлетела аж на 21 процент. По оценкам местных риелторов, подорожание новостроек связано с падением темпов строительства. «С введением эскроу-счетов большинство застройщиков ушли с рынка, а те, кто остался, сдают последние объекты. Будут ли они работать дальше, сказать сложно: своих денег у них нет, а если брать кредиты, то это снова повысит стоимость жилья», — говорит риелтор Лидия Хлебникова. Сейчас, по ее словам, в Астрахани новые «однушки» площадью 42-46 квадратных метров продаются от двух до 2,2 миллиона рублей в зависимости от типа дома, двухкомнатные (60-70 квадратных метров) за 2,6-3,1 миллиона. И спрос на них не падает.

Кубань — тоже в лидерах по росту цен на квартиры в новостройках. Аналитики рынка недвижимости объясняют: это подорожание связано с ажиотажным спросом на новое жилье в конце 2018 и начале 2019 годов, а также с общим информационным фоном о росте цен на недвижимость. Даже на окраинах Краснодара квадратный метр ползет вверх. Кроме того, застройщики оправданно ждут сокращения предложений на рынке из-за ухода значительной части игроков.

В Краснодаре квартиры в новостройках до сих пор продолжают дорожать. «И, скорее всего, в следующем году эта тенденция сохранится, — отмечает президент Кубанской палаты недвижимости Александр Литовка. — Поэтому новогодний период, пожалуй, традиционно выгодный для покупки недвижимости — застройщики организуют акции, да и на рынке вторичного жилья собственники охотнее идут на уступки».

Квартиры в сочинских новостройках тоже выросли в цене из-за повышенного спроса и малого количества строящихся домов. «Их можно буквально пересчитать по пальцам. Все это приводит к дефициту жилья, — говорит президент Гильдии риелторов Сочи Юлия Усачева. Ходовая однокомнатная квартира на курорте стоит примерно от 3,6 миллиона рублей, а двухкомнатная — от шести миллионов.

Причем речь идет о самом дешевом жилье, удаленном от центра Сочи. «По сравнению с прошлым годом спрос на квартиры в новостройках не увеличился и не снизился, а остался стабильным, — заключила президент Гильдии риелторов Сочи. — Конечно, если вы решились на покупку нового жилья, то есть смысл совершить сделку сейчас, потому что многие застройщики с конца декабря по январь-февраль предлагают различные акции, бонусы и рассрочки, а падения цен на квартиры в следующем году не ожидается».

Накануне Нового года свои исследования по росту цен на новостройки представили и другие порталы недвижимости.

По версии «Авито Недвижимость» в тройку лидеров по динамике роста цен за неполные полгода (с начала июля по конец ноября) вошли: Чувашия, Краснодарский край и Ленинградская область.

В Чувашии подтвердили подорожание квартир, объяснив тем, что цена квадратного метра на старте продаж стала соответствовать стоимости, которую ранее продавцы указывали при готовности дома 50%. «Оно происходит на фоне того, что все меньше остается строек, которые видят реальные деньги, — пояснила Ольга Кваскова, специалист по недвижимости чебоксарской строительной компании. — Рост цен происходит по мере уменьшения остатков у застройщиков позиций по старой форме договора долевого участия».

Сегодня в Чебоксарах однокомнатную квартиру в новом доме можно купить за 1,7 миллиона рублей, а «двушку» в 50 кв. м — за 2,4 миллиона.

Акции по снижению цены проводятся периодически, и не только под Новый год, поэтому торопиться с покупкой не стоит, — советуют специалисты.

Комментарий

Олег Репченко, руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости»:

— Основной итог года — прогнозируемого резкого взлета цен не произошло. Быстрого подорожания жилья не стоит ожидать и в 2020 году. Несмотря на рост затрат застройщиков, доходы населения остаются ограниченными — у людей банально нет лишних денег на покупку недвижимости. Удача года — реформа долевого строительства (с привлечением проектного финансирования от банков и продажей через эскроу-счета) прошла безболезненно, не случилось массового банкротства застройщиков и резкого сокращения объема новостроек. Хотя такие риски были, что система просто не успеет перестроиться и часть застройщиков не сможет перейти на новые правила. Кроме падения доходов населения рынку жилья сейчас помогает стабилизироваться снижение ставок. С одной стороны, это приводит к дешевеющей ипотеке, что стимулирует спрос. А с другой — происходит переток инвестиционных денег из финансовой сферы на рынок недвижимости. Ведь депозиты стали низкодоходными, а вот аренда жилья превышает доходность по банковским депозитам. Поэтому инвесторы будут перестраиваться.

Источник: РГ