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Через три года неиспользованную землю будут возвращать в муниципалитеты

18:26 28.12.2019 Фото: pixabay.com
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Проблема возникла в 1990-е годы. До этого участки распределялись между колхозниками. А сейчас они остаются невостребованными.

Через три года неиспользованную землю будут возвращать в муниципалитеты
Путин поддержал идею по сроку распределения невыделенных участков

На заседании Госсовета в Кремле президент Владимир Путин поддержал предложения губернатора Калининградской области Антона Алиханова.
Одно из них касалось срока распределения невыделенных земельных долей. «Предложения заслуживают того, чтобы их проработать, абсолютно согласен», — сказал Владимир Путин.

Проблема возникла в 1990-е годы. До этого участки распределялись между колхозниками. А сейчас они остаются невостребованными. «У нас нет срока — ни у физических лиц, ни у юридических — до которого они должны были эти доли выделить, и у нас из-за этого порядка 50 тысяч гектаров только в нашем регионе невозможно никак в сельхозоборот ввести», — посетовал Алиханов. «Висят у банков на балансах, на банкротных предприятиях или еще где-то, но мы ничего с этими землями сделать не можем», — пояснил он.

Идея заключалась в том, чтобы прописать срок в три года. По его истечению все невостребованные земельные доли вернуть в муниципальную собственность.

По поручению премьер-министра разрабатывается госпрограмма по активному вовлечению земель в оборот, продолжил калининградский губернатор и обратился с двумя просьбами: учесть вопросы мелиорации и то, что почти 100 процентов объектов капитального строительства в мелиоративном комплексе в регионе в неудовлетворительном состоянии, и на то, чтобы привести все в порядок, нужны средства.

Источник: РГ

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