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Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака

11:57 28.12.2019 Фото: pixabay.com
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А именно: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы.

Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака
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Сюжет: Онкология
Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от рака

Онкологи: сколько часов активности в неделю защитят вас от ракаОт 7 разновидностей рака защитят 20 минут ежедневных пеших прогулокЕщё 162 новостей

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака. В рамках масштабной работы, где зарубежные исследователи проанализировали данные более 750 тысяч человек, было выявлено, какие физические нагрузки и в каком объеме необходимы для профилактики заболеваний.
В исследовании были задействованы специалисты Национального института рака США, Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения.

В обновленном руководстве по нормам физической активности сказано, что люди должны стремиться к 2,5-5 часам занятий в неделю умеренной интенсивности или к 1,25-2,5 часам более активных нагрузок.

В таких объемах занятия спортом снижают риск развития семи видов онкологии. А именно: рака толстой кишки у мужчин, рака молочной железы у женщин, рака эндометрии, почки, печени, меланомы и неходжкинской лимфомы. Чем больше объем физических нагрузок, тем меньше риск появления злокачественных опухолей в организме.

— Рекомендации по физической активности в значительной степени основаны на их влиянии на хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые недуги и диабет. Наши данные подтверждают, что рекомендуемые уровни активности важны и для профилактики рака, — отметил специалист Американского онкологического общества Альпа Патель.

Источник: РГ

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