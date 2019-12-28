В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Орлов просчитал среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты. По данным Орлова, за год умерли 2731 человек.

По расчетам Виктора Орлова, за 2019 год умерло 2731 человек

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» 85-летний Виктор Орлов (читает газеты с 4 номера и до сих пор каждую неделю) считает среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты «Курьер. Среда. Бердск» уже несколько лет. Каждый номер он брал данные о продолжительности жизни людей, умерших за неделю, и делил на количество человек за этот период. И так в течение всего года. По его расчетам, за 2019 год умерло 2731 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года.

17.12.18-10.01.19 — 98 (кол-во чел. ) 70,6

№3 18.01.19-26.01.19 — 23 (кол-во чел. ) — 67,4 (средний возраст)



Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года

№4 21.01.19-02.02.19 — 31 — 65,6№5 02.02.19-09.02.19 — 17 — 75,6№6 06.02.19-15.02.19 — 22 — 68№7 13.02.19-23.02.19 — 31 — 75,1№8 13.02.19-23.02.19 -19 — 76,5№9 01.03.19-09.03.19 — 13 — 67,5№10 06.03.19-15.03.19- 18- 70,6№11 15.03.19-23.03.19- 16 — 75,8№10 15.11.19-03.05.19 — 53 — 70,3б/н 23.03.19-04…19 -18 — 64,3№ 14 05.04.19-13.04.19 -17 -64№18 19.02.19-21.05.19 — 28 — 66,5№19 16.05.19-24.05.19 — 19- 69,6— 24.05.19-02.06.19 — 18 — 73,5№21 16.04.19-06.06.19 — 24 — 74,7№22 06.06.19-15.06.19 -26 — 70,7№24 10.06.19-23.06.19 -26 — 70,5№25 26.09.19-05.07.19 -23 -73№26 18.06.19-12.07.19 — 17 — 72,8№27 18.06.19-12.07.19 19 — 23 — 70,3№29 22.07.19-02.08.19 — 16 -66№ 30 12.08.19-10.08.19 — 22- 73,8№31 03.06.19-17.08.19 — 23 — 72№33 19.08.19-20.08.19 -15- 69№34 30.08.19-27.09.19 — 24 — 70,8№35 04.09.19-12.09.19 — 16 — 70,6№36 13.09.19-18.09.19 — 23 — 69,8№37 05.09.19-26.09.19 — 24 -69,3№39 16.10.19-10.10.19 -16- 69№40 02.10.19-19.10.19 — 19 — 71№41 16.10.19-25.10.19 — 22- 68,8№42 22.10.19-31.10.19- 14 — 63,4№43 04.11.19-09.11.19 — 11 — 74№44 01.11.19-13.11.19- 28 — 67№45 15.1119-24.11.19 -27 — 69№46 20.11.19-30.11.19 — 18 — 65,3№48 05.12.19-14.12.19 — 23 — 75,2