28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году

19:19 28.12.2019, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
11 6

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Орлов просчитал среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты. По данным Орлова, за год умерли 2731 человек.

В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году
По расчетам Виктора Орлова, за 2019 год умерло 2731 человек
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году

В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 годуПриметы на похороны: не оставляйте покойника в гробу в одиночествеЕщё 118 новостей

Постоянный читатель «Курьер. Среда. Бердск» 85-летний Виктор Орлов (читает газеты с 4 номера и до сих пор каждую неделю) считает  среднюю продолжительность жизни горожан за год по публикациям газеты «Курьер. Среда. Бердск» уже несколько лет. Каждый номер он брал данные о продолжительности жизни людей, умерших за неделю, и делил на количество человек за этот период. И так в течение всего года. По его расчетам, за 2019 год умерло 2731 человек. Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года.

17.12.18-10.01.19 — 98 (кол-во чел. ) 70,6
№3 18.01.19-26.01.19 — 23 (кол-во чел. ) — 67,4 (средний возраст)

№4 21.01.19-02.02.19 — 31 — 65,6
№5 02.02.19-09.02.19 — 17 — 75,6
№6 06.02.19-15.02.19 — 22 — 68
№7 13.02.19-23.02.19 — 31 — 75,1
№8 13.02.19-23.02.19 -19 — 76,5
№9 01.03.19-09.03.19 — 13 — 67,5
№10 06.03.19-15.03.19- 18- 70,6
№11 15.03.19-23.03.19- 16 — 75,8
№10 15.11.19-03.05.19 — 53 — 70,3
б/н 23.03.19-04…19 -18 — 64,3
№ 14 05.04.19-13.04.19 -17 -64
№18 19.02.19-21.05.19 — 28 — 66,5
№19 16.05.19-24.05.19 — 19- 69,6
— 24.05.19-02.06.19 — 18 — 73,5
№21 16.04.19-06.06.19 — 24 — 74,7
№22 06.06.19-15.06.19 -26 — 70,7
№24 10.06.19-23.06.19 -26 — 70,5
№25 26.09.19-05.07.19 -23 -73
№26 18.06.19-12.07.19 — 17 — 72,8
№27 18.06.19-12.07.19 19 — 23 — 70,3
№29 22.07.19-02.08.19 — 16 -66
№ 30 12.08.19-10.08.19 — 22- 73,8
№31 03.06.19-17.08.19 — 23 — 72
№33 19.08.19-20.08.19 -15- 69
№34 30.08.19-27.09.19 — 24 — 70,8
№35 04.09.19-12.09.19 — 16 — 70,6
№36 13.09.19-18.09.19 — 23 — 69,8
№37 05.09.19-26.09.19 — 24 -69,3
№39 16.10.19-10.10.19 -16- 69
№40 02.10.19-19.10.19 — 19 — 71
№41 16.10.19-25.10.19 — 22- 68,8
№42 22.10.19-31.10.19- 14 — 63,4
№43 04.11.19-09.11.19 — 11 — 74
№44 01.11.19-13.11.19- 28 — 67
№45 15.1119-24.11.19 -27 — 69
№46 20.11.19-30.11.19 — 18 — 65,3
№48 05.12.19-14.12.19 — 23 — 75,2

В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году

Средняя продолжительность жизни бердчан 70,2 года

Мнение читателей
1
5
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как вам статистика?

Аноним, 28 декабря 2019 19:43
Шооо? И Орлова ещё не уволили и даже не посадили? Вот уж точно ЕР из Лондона не видно, что происходит на местах. Всю статистику поломал и продолжительности жизни и оптимизацию здравоохранения и прирост населения. Однозначно он выкормыш госдепа - не слушайте его! Патриоты - все на тропу «здоровья»!
Аноним, 28 декабря 2019 19:44
чуть уже чем в среднем по России
но оно и понятно, условия у нас тут не краснодарские
Аноним, 28 декабря 2019 19:53
Чушь какая то.
Урри, 28 декабря 2019 20:10
Чушь полная.... молодых столько умирало....а средняя 70,2. Что 100-летние остальные были?
Аноним, 28 декабря 2019 20:15
А ващи мододые молодухи прям толпами умирали? "Столько"- это сколько?
Ольга, 28 декабря 2019 20:37
Совсем не чушь. Посмотрите официальную статистику. Например, за 2018 год по области средняя продолжительность жизни 71,8 лет. А в Бердске 70,4 года, по данным Орлова.
Урри, 28 декабря 2019 20:12
Что врать то....
Аноним, 28 декабря 2019 20:13
Во кому делать то нечего
Аноним, 28 декабря 2019 20:46
ЭКО, возбудились то ( путевка в Лондон горит однако).
Я же сказал, не работает у нас больше орлов ( калькулятор ему в помощь)
Товарщи патритоны! Ударим по супостату и бездуховности - все на тропу «здоровья» ( по трое) - утроем ВВП
Аноним, 28 декабря 2019 20:42
ох уж эти "средние цифры"...он бы хоть по мужчинам-женщинам конкретно смотрел....вот из моих знакомых были женщины, умершие и за 80 лет, да и много бабулек , переживших 70 лет...а вот мужчин переживших 70 летний возраст, куда меньше ...как правило, у мужчин 63- 67 лет это какой то ограничитель как будто ..в этом возрасте очень много умирало знакомых...хотя и более молодых умерших тоже хватает ...за два года у нас 7 умерших родственников, из них один в 54 года, два в 59 и 66 лет умерли...а четыре женщины почти все за 70 лет слегка... но если по знакомым смотреть , то пропорция та же - мужики умирают более молодыми , как правило..
Аноним, 28 декабря 2019 21:25
Ну, что черти и бежать не куда? 100млн$ нормальный раскрой для разговора - в остальном не интересно ( Лиза сделай ножку)

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскВ среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году 11
19:19 28-12-2019
В среднем умирали в 70,2 года жители Бердска в 2019 году
Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева
19:07 28-12-2019
Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева
Сгорела мать с тремя маленькими детьми под Пермью. Младшему нет и годика
18:52 28-12-2019
Сгорела мать с тремя маленькими детьми под Пермью. Младшему нет и годика
Кто потерял овчарку?
18:46 28-12-2019
Кто потерял овчарку?
Найден котик с купироваными ушками и хвостом
18:44 28-12-2019
Найден котик с купироваными ушками и хвостом
Растут цены на новостройки, растут цены на вторичку
18:39 28-12-2019
Растут цены на новостройки, растут цены на вторичку
Шулеры от медицины? Почему врачи при повышении окладов получают меньше в больнице Новосибирска 1
18:34 28-12-2019
Шулеры от медицины? Почему врачи при повышении окладов получают меньше в больнице Новосибирска
Через три года неиспользованную землю будут возвращать в муниципалитеты
18:26 28-12-2019
Через три года неиспользованную землю будут возвращать в муниципалитеты
БердскГорят склады на нефтебазе химзавода в Бердске 3
17:36 28-12-2019
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
БердскЖенщину с татуировкой "Спаси и сохрани" нашли живой и невредимой полицейские в Бердске 5
14:09 28-12-2019
Женщину с татуировкой