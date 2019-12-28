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Ищут певца Стаса Михайлова приставы за неоплаченные штрафы

10:00 28.12.2019 Фото: pixabay.com
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Известный певец совершил три административных правонарушения и вовремя не оплатил штрафы.

Ищут певца Стаса Михайлова приставы за неоплаченные штрафы
Стас Михайлов считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских звезд

У российского эстрадного певца Стаса Михайлова нашли неоплаченные штрафы. По информации из открытых источников, в апреле этого года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях. По каждому из них Михайлову были выписаны штрафы в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Однако артист не оплатил выписанные ему квитанции, в связи с чем приставы возбудили административные производства.

Стас Михайлов — заслуженный артист РФ, автор песен, продюсер, является десятикратным лауреатом премий «Шансон года».

Источник: РЕН ТВ

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