Ищут певца Стаса Михайлова приставы за неоплаченные штрафы

Стас Михайлов считается одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских звезд

У российского эстрадного певца Стаса Михайлова нашли неоплаченные штрафы. По информации из открытых источников, в апреле этого года в отношении артиста было составлено три акта об административных правонарушениях. По каждому из них Михайлову были выписаны штрафы в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

Однако артист не оплатил выписанные ему квитанции, в связи с чем приставы возбудили административные производства.

Стас Михайлов — заслуженный артист РФ, автор песен, продюсер, является десятикратным лауреатом премий «Шансон года».

Источник: РЕН ТВ