Странные тесты рассылают по ящикам жителей Новосибирска

Необычным образом сектанты начали вербовать новосибирцев. В предновогодние дни горожане обнаружили в почтовых ящиках сайентологическую листовку, предлагающую пройти тест на наличие в организме токсинов.

Вот такие листовки попали в ящики бердчан

Помимо теста на некие токсины жителям Новосибирска предлагают приобрести книгу основателя культа Л. Рона Хаббарда «Чистое тело, ясный ум». Таким образом сибиряки вовлекаются в практику так называемой «детоксикации» — «очищения», весьма распространенную в сайентологической среде и предполагающую очищение сайентолога от токсинов для дальнейшего духовного роста.

Как сообщили в Новосибирской митрополии, программа «очищения» была создана Хаббардом еще в 1950-х годах и включает в себя принятие ударных доз ниацина (никотиновой кислоты), а также многочасовое пребывание в сауне и интенсивный бег.

«В России в практике здравоохранения запрещены пропаганда и использование методов детоксикации, вытекающих из учения Рона Хаббарда, — заявили в митрополии. — Даже либеральными и предельно толерантными западными юристами сайентология характеризуется как «преступная организация по отмыванию денег».

«Любой сайентолог, не опасаясь наказания церкви, может лишить собственности всякую подавляющую личность или группу подавляющих личностей и нанести им любой вред. Их можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им можно лгать, их можно уничтожать», – говорил Рон Хаббард, которого сайентологи продолжают презентовать как «великого гуманиста».

Полезно знать так же, что некоторые книги «великого гуманиста» включены в Федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Министерства юстиции РФ.