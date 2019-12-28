Дворец культуры «Родина»: навстречу творчеству!

2019 год в культуре прошёл под знаком Театра. Год театра в России дал возможность театральным коллективам воплотить новые творческие идеи, а зрителям увидеть яркие, глубокие и интересные постановки.

Большой путь прошёл за этот год спектакль «Наташина мечта» театра-студии «Гистрион» под руководством Натальи Солодухиной. Он получил несколько гран-при на престижных конкурсах, был признан лучшим на областном фестивале «Театральная весна». Был показан множество раз на сценах города и области, в том числе в новосибирских театрах «Красный факел» и «Глобус». Этот спектакль о проблемных подростках увидели заключенные и служащие женской исправительной колонии №9.

Студия популярной музыки «Город песен» под руководством Ирины Николаевой вновь обратилась к своему любимому жанру и представила премьеру — мюзикл «Не покидай меня».

Масса значимых мероприятий прошла на площадке Дворца за этот год. Это присвоение звания Почётного работника культуры НСО руководителю студии «Город песен» Ирине Николаевой, внесение в Золотую Книгу культуры НСО руководителя детских хоровых коллективов Людмилы Лихницкой, вручение Премии имени братьев Заволокиных «За достижения в сохранении и развитии традиционной народной культуры» руководителю фольклорных коллективов Владимиру Лахненко, вручение Рождетвенских стипендий одарённым детям. Это звонкие победы музыкальных коллективов Дворца на региональных, всероссийских и международных конкурсах, гран-при и дипломы лауреатов хореографических коллективов, успехи коллективов клуба «Прогресс».