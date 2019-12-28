Поймали двух марихуанщиков полицейские в Новосибирской области

На двоих изъято более 1 кг сушенного наркотика. Говорят, хранили для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков Отделения МВД России по Маслянинскому району задержан 29-летний житель с. Суенга Маслянинского района Новосибирской области, сообщает ГУ МВД по НСО.

В ходе осмотра квартиры фигуранта сотрудниками полиции обнаружено и изъято наркотическое средство растительного происхождения — марихуана массой 480 граммов, которое он хранил для личного употребления.

Аналогичный наркотик изъят сотрудниками ОП «Северное» МО МВД России «Куйбышевский» по месту проживания 44-летнего жителя с. Северное Куйбышевского района. В надворных постройках полицейскими была обнаружена марихуана массой почти 650 граммов, которую задержанный также хранил для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенных в крупном размере).

В отношении жителя Маслянина избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, житель Куйбышевского района находится под подпиской о невыезде.

За совершение данного преступления санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.