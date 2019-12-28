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Погода в Сибири на 28 и 29 декабря: мороз в минус 28 градусов сковал Бердск. Но уже идет потепление

12:09 28.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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29 декабря в Бердске будет уже -15, а 30 декабря — 8. Снег будет идти 29 и 30 декабря.

Погода в Сибири на 28 и 29 декабря: мороз в минус 28 градусов сковал Бердск. Но уже идет потепление
На юге Западной Сибири морозы будут постепенно отступать. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае в субботу осадки не ожидаются

О погоде на Первом канале из Гидрометцентра России рассказала Виктория Дегтярева.

— В преддверии нового года по-прежнему ни снега, ни морозов в европейской части. А что на Урале и в Сибири — зима настоящая?

-В Пермском крае, в Челябинской, Курганской областях пройдет умеренный снег, но самые обильные осадки пройдут 28 декабря в Свердловской области. В Пермском крае гололедно-изморозевые отложения. Температура будет непостоянной, в субботу она повысится на Среднем Урале до -7,-12, а уже в воскресенье понизится на 5 градусов до -18. На Южном Урале немного теплее, завтра -6, а в последний день недели -12. В Башкирии небольшой снег, 29 декабря похолодает до -10. В Татарстане максимальная температура воздуха составит -5…-10.

На юге Западной Сибири морозы будут постепенно отступать. В Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае в субботу осадки не ожидаются. Днем температура составит -22..-27, в воскресенье лишь местами пройдет небольшой снег, а температура продолжит повышаться и станет на порядок выше — -13…-18, на Алтае местами до -6.

На севере Западной Сибири также ожидаются колебания температуры. В Ханты-Мансийске завтра после полудня -15, а уже на следующий день температура понизится до -23. Осадков будет мало. В Салехарде, наоборот, к воскресенью морозы ослабеют на пару градусов, до -17, но тоже без осадков.

На юге Тюменской области в первый выходной осадки маловероятны, а вот во второй -небо затянет плотной облачностью и пройдёт снег. Температура изменится от -9 в субботу до -15 в воскресенье.

В Иркутской области только местами пройдет небольшой снег. Ночью настоящие морозы, при прояснениях до -42, днем -23…-28, в северных районах -33.

На Таймыре небольшой и умеренный снег. Ветрено, поднимется метель. Днем -20…25.

— А где ждать самых крепких морозов?

Самые крепкие морозы в Эвенкии, но ближе к Новому году осадков станет больше, а температура выше, 29 декабря снег и -25, но ночью те же -48. В Туруханском районе оба дня ожидаются снежными и ветреными. Днем -23.

Настоящие сибирские морозы также и на юге Красноярского края — в центральных и южных районах, в Хакасии и Туве ночью столбик термометра опустится до сорокаградусной отметки. Днем -27, а в отдельных районах даже до -33.

Источник: Гидрометцентр 

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