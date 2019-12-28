Похулиганил в ночи: убил из карабина на обочине 15-летнего подростка охотник в Мордовии

48-летний мужчина ссылается, что выстрел был случайным. Как полагает следствие, при производстве выстрела обвиняемый использовал техническое устройство, позволяющее видеть цели в ночное время.

Следователю СК на допросе задержанный заявил, что выстрел произвел ошибочно во время охоты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Саранска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), сообщает сайт СК РФ.

По данным следствия, 13 апреля 2019 года около 22 часов 30 минут обвиняемый, находясь на участке автодороги сообщением село Марьяновка — село Пермиси Большеберезниковского муниципального района, выстрелом из карабина причинил 15-летнему подростку огнестрельное ранение, от которого тот скончался на месте происшествия.

Следственными органами мужчина был задержан спустя сутки и по решению суда заключен под стражу. Следователю СК на допросе задержанный заявил, что выстрел произвел ошибочно во время охоты.

В рамках расследования был проведен большой объем следственных действий, направленный на доказывание того, что убийство было совершено из хулиганских побуждений: проведены многочисленные допросы, различные судебные экспертизы, следственные эксперименты с применением приборов аналогичным тем, которые ранее приобретал обвиняемый. Как полагает следствие, при производстве выстрела обвиняемый использовал техническое устройство, позволяющее видеть цели в ночное время.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.