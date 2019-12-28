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Кровавая месть: отец несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь после ссоры с женой

12:26 28.12.2019 Фото: Pixabay
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Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

Кровавая месть: отец несколько раз ударил ножом в шею свою 8 месячную дочь после ссоры с женой
По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, осмотрены и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства, допрошены свидетели

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствием установлено, что ночью 2 мая 2019 года обвиняемый, находясь в селе Бешпагире, после ссоры с супругой несколько раз ударил ножом в шею свою 8-месячную дочь. Ребёнок скончался на месте. После этого мужчина пытался покончить жизнь самоубийством.

По уголовному делу проведен ряд судебных экспертиз, осмотрены и приобщены к уголовному делу вещественные доказательства, допрошены свидетели. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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