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Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России

12:45 28.12.2019 Фото: Pixabay
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Пенсия растет быстрее цен на продукты, уверяют в Минтруде. По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц – с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05 %, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3 %
Сюжет: Пенсионная реформа
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России

Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в РоссииПФР: как индексируются пенсии уволившихся пенсионеровЕщё 78 новостей

В 2019 году продолжены мероприятия по увеличению пенсий, сообщает сайт Минтруда. 

С 1 января 2019 года осуществлена индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 7,05 %, что превысило рост потребительских цен за 2018 год, составивший 4,3 %.

По итогам 2019 года среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем чуть больше чем на 1 тыс. рублей в месяц – с 14,4 тыс. до 15,5 тыс. рублей.

С 1 апреля 2019 года осуществлена индексация социальных пенсий на 2 % с учетом темпов роста прожиточного минимуму пенсионера в Российской Федерации за 2018 год.

В августе 2019 года проведена беззаявительная корректировка страховых пенсий пенсионеров, которые работали в 2018 году.

Важным решением 2019 года стало дополнительное увеличение пенсий неработающим селянам (отработавшим в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающих в сельской местности).

С 1 января 2020 года индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будет произведена на 6,6 %.

Размер индексации социальных пенсий с 1 апреля 2020 года будет определен после подсчета Росстатом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за 2019 год.

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