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Имущество ритейлера «Холидей» на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска

12:51 28.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Обеспечительные меры введены по обращению одного из основных кредиторов ритейлера — Альфа-банка. Сеть группы «Холидей» включает более 300 розничных магазинов в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Тюменской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Имущество ритейлера Холидей на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска
«Холидей» в Бердске закрылся

Арбитражный суд Новосибирской области по делу о банкротстве новосибирского ритейлера ООО «Компания Холидей» арестовал входящее в одну с ним группу ООО «НСК Холди», следует из материалов картотеки арбитражных дел. Арестованы деньги и иное имущество ООО на сумму 17,426 млрд рублей, пишет Интерфакс.

Обеспечительные меры введены по обращению одного из основных кредиторов ритейлера — Альфа-банка. Ранее банк ходатайствовал о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ритейлера ООО «НСК Холди» и совладельца обеих компаний Николая Скороходова.

«В обоснование необходимости принятия указанных обеспечительных мер заявитель указывает на то, что непринятие обеспечительных мер повлечет существенный вред кредиторам и может сделать неисполнимым судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности», — говорится в материалах суда.

Сумма в 17,426 млрд рублей соответствует размеру непогашенной кредиторской задолженности в деле о банкротстве ООО «Компания Холидей».

В начале декабря суд объединил в одно производство шесть заявлений пяти кредиторов «Холидея» о привлечении Скороходова и «НСК Холди» к субсидиарной ответственности. Их рассмотрение должно было начаться 25 декабря, но было отложено.

Суд ввел конкурсное производство в отношении «Компании Холидей» в феврале 2019 года. Альфа-банк был одним из основных кредиторов ритейлера, он же инициировал банкротство — задолженность компании перед ним оценивается в 2,8 млрд рублей. На момент открытия конкурсного производства в реестр кредиторов «Холидея» были включены требования на общую сумму 14,3 млрд рублей. Требования Сбербанка, РСХБ, Газпромбанка и Альфа-банка) составляли порядка 78% реестра.

В отношении Николая Скороходова в середине июня 2019 года суд по заявлению Альфа-банка ввел процедуру реструктуризации долгов. В реестр, по данным на 10 декабря, включены требования на 14 млрд рублей, в числе кредиторов — структура Сбербанка ООО «Грос Ритейл» (6,8 млрд рублей), Россельхозбанк (3,4 млрд рублей), Альфа-банк (2 млрд рублей), Газпромбанк (1,6 млрд рублей).

Сеть группы «Холидей» включает более 300 розничных магазинов в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской и Тюменской областях, Алтайском и Красноярском краях. После удачного для ритейлера 2014 года, когда ООО «Компания Холидей» при выручке 53,3 млрд рублей, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», получило более 1 млрд рублей чистой прибыли, этот показатель резко упал. В 2015 году чистая прибыль составила 241,4 млн рублей (при выручке 58,8 млрд рублей), а по итогам 2017 года компания ушла в убыток на уровне 1,6 млрд рублей (при выручке 47,9 млрд рублей). В 2018 году чистый убыток достиг 10,3 млрд рублей (при выручке 17,8 млрд рублей).

Уставный капитал ООО «Компания Холидей» равен 2,53 млрд рублей. Совладельцами являются кипрская H.S.R. Holiday Siberiada Retailing Group Limited (99,92%) и Скороходов (0,08%), которому также принадлежат 100% в ритейлере ООО «НСК Холди» и доли в еще нескольких компаниях.

ООО «НСК Холди», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2017 года в Новосибирске, уставный капитал на 16 мая 2018 года составлял 10,01 млн рублей. В 2018 году компания получила 6,66 млрд рублей выручки и 262,6 млн рублей чистого убытка.

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