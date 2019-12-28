28.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

За слова Путина «сволочь и антисемитская свинья» посла России вызвали в МИД Польши

13:00 28.12.2019 Фото: Кремлин.ру
2 0

Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

За слова Путина сволочь и антисемитская свинья посла России вызвали в МИД Польши
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — рассказал Андреев.
Он добавил, что беседа была «жесткая но вполне корректная». «Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны». – пояснил дипломат.

«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил он.
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Президент зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: «Когда я это услышал,.. я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Читаете книги по истории Второй Мировой войны?

Новый мэр, 28 декабря 2019 13:51
Что со старика взять? Просто не обращать внимание,в очереди бывают старики и не так обзовут,а бабки на лавочке про тех я уже и молчу,Валька пол стакана знает своё дело
Гость, 28 декабря 2019 16:40
А чё не призываешь польшу покаяться?! Ты же везде требуешь, чтобы Россия-Матушка за всё каялась - за Сталина, за пакт М-Р, за заводы и колхозы, за Победу, за "брежневский застой" ( с темпами роста ВВП от 8 до 18% в год!), за Афган, за Сирию, за Крым?! У тебя и Валька - стакан? А "президент" ес юнкер не был "стаканом"?! Тот-то вообще не просыхал! А ты как-то и не замечаешь фактов "на той стороне"?! Однобоко всегда пробрасываешь! А почему?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГорят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
17:36 28-12-2019
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
БердскЖенщину с татуировкой "Спаси и сохрани" нашли живой и невредимой полицейские в Бердске 3
14:09 28-12-2019
Женщину с татуировкой
БердскВоровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске 1
13:55 28-12-2019
Воровавших в сутки по 4 цистерны воды из батарей не поймали за руку сотрудники КБУ в Бердске
БердскВыставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске 1
13:45 28-12-2019
Выставят на торги площади и оборудование предприятия-банкрота «Мастер и К» в феврале 2020 года в Бердске
Губы дьявола, пересадка ресниц, графичные брови, подтяжка бровей - приводящие в ужас бьюти-тренды
13:27 28-12-2019
Губы дьявола, пересадка ресниц, графичные брови, подтяжка бровей - приводящие в ужас бьюти-тренды
Смертельно опасные продукты для гипертоников
13:16 28-12-2019
Смертельно опасные продукты для гипертоников
Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки? 2
13:07 28-12-2019
Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки?
За слова Путина "сволочь и антисемитская свинья" посла России вызвали в МИД Польши 2
13:00 28-12-2019
За слова Путина
Имущество ритейлера "Холидей" на 17 млрд рублей арестовал арбитражный суд Новосибирска
12:51 28-12-2019
Имущество ритейлера
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России
12:45 28-12-2019
Страховая пенсия неработающих пенсионеров вырастет на 6,6% с 1 января 2020 года в России