За слова Путина «сволочь и антисемитская свинья» посла России вызвали в МИД Польши

Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение».

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.

«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — рассказал Андреев.

Он добавил, что беседа была «жесткая но вполне корректная». «Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны». – пояснил дипломат.



«Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии Минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе», — добавил он.Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Президент зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: «Когда я это услышал,.. я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.