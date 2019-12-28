За слова Путина «сволочь и антисемитская свинья» посла России вызвали в МИД Польши

Российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил РИА Новости, что его вызвали в МИД Польши после резких высказываний президента Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии.
«Меня пригласили в МИД Польши. Я беседовал с директором восточного департамента», — рассказал Андреев.
Он добавил, что беседа была «жесткая но вполне корректная». «Он излагал позицию польской стороны, я — позицию российской стороны». – пояснил дипломат.
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку «на вымирание и уничтожение». Президент зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: «Когда я это услышал,.. я ему ответил», — фюреру он ответил, Гитлеру — «если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Спикер Госдумы Вячеслав Володин позже заявил, что Польша должна извиниться за подобные высказывания.