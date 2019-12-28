Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки?

Ребята, сегодня, 28.12.2019г., в 11:55 в районе Красной Сибири 103,105,107.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Евгения Булыгина:

Ребята, сегодня, 28.12.2019г., в 11:55 в районе Красной Сибири 103,105,107 было бегал щенок кавказской овчарки, месяцев пяти, девочка. Кто потерял?

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