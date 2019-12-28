В рубрику «Сообщи свои новости» написала Евгения Булыгина:
Ребята, сегодня, 28.12.2019г., в 11:55 в районе Красной Сибири 103,105,107 было бегал щенок кавказской овчарки, месяцев пяти, девочка. Кто потерял?
Фото: ребята, кто потерял щенка кавказской овчарки?
Ребята, сегодня, 28.12.2019г., в 11:55 в районе Красной Сибири 103,105,107.
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Евгения Булыгина:
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Новый мэр, 28 декабря 2019 13:47
Да вы что,какая же это кавказская?!
Галина, 28 декабря 2019 14:02
Да, это помесь. Очень небольшого роста, бегает ничья. Где то с лета. Но пока она здорова, хочется ее пристроить. Возьмите кто нибудь к себе. Попробуем поймать для вас. 89137453058. Живем в этом районе, видим время от времени
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