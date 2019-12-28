Смертельно опасные продукты для гипертоников

Сердечные заболевания являются распространенной причиной смерти во всем мире

Гипертония или высокое кровяное давление являются распространенным заболеванием сердца и повышают риск сердечных заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты, сбой и т. д. Сердечные заболевания являются распространенной причиной смерти во всем мире. В то время как медицинские ученые и эксперты пытаются найти коренные причины высокого уровня гипертонии, важно понимать, что диета, которую мы потребляем, и образ жизни, который мы придерживаемся, напрямую связаны с сердцем и могут привести к повышению артериального давления, пишет сайт www.timesnownews.com.

Если вы страдаете от высокого кровяного давления или находитесь в группе повышенного риска, вы должны соответствующим образом управлять своей диетой. Вот несколько продуктов, которые должны быть вне стола, буквально, если вы хотите держать гипертонию в страхе.

Соленая пища



Каждый, у кого проблемы с сердцем, знает, что соленая пища может усилить проблему гипертонии. Вы должны потреблять соль в умеренных количествах. Вы должны избегать пищи, которая содержит избыток соли, такой как соленые чипсы, закуски и т. Д.

Обработанные пищевые продукты

В любом случае обработанные продукты вредны для здоровья, и их регулярное употребление не рекомендуется независимо от гипертонии. Однако для людей с высоким кровяным давлением или для людей с более высоким риском обработанные пищевые продукты могут оказаться еще более вредными. Обработанные продукты содержат масло, консерванты и избыток соли, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на гипертонию. Соль часто используется в качестве консерванта для обработанных пищевых продуктов.

Лишний сахар

Люди с проблемами со здоровьем сердца также должны избегать употребления избыточного сахара. Употребление в пищу конфет, сладостей или использование кристаллизованного сахара может привести к ожирению и увеличению веса, что способствует гипертонии. Употребление сахара напрямую не вызывает диабет, но может привести к ожирению, которое является основным фактором риска для этого состояния.

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