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Смертельно опасные продукты для гипертоников

13:16 28.12.2019 Фото: Википедия
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Соль, сахар и переработанные продукты могут навредить здоровью тех, кто страдает повышенным артериальным давлением.

Смертельно опасные продукты для гипертоников
Сердечные заболевания являются распространенной причиной смерти во всем мире

Гипертония или высокое кровяное давление являются распространенным заболеванием сердца и повышают риск сердечных заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты, сбой и т. д. Сердечные заболевания являются распространенной причиной смерти во всем мире. В то время как медицинские ученые и эксперты пытаются найти коренные причины высокого уровня гипертонии, важно понимать, что диета, которую мы потребляем, и образ жизни, который мы придерживаемся, напрямую связаны с сердцем и могут привести к повышению артериального давления, пишет сайт www.timesnownews.com.

Если вы страдаете от высокого кровяного давления или находитесь в группе повышенного риска, вы должны соответствующим образом управлять своей диетой. Вот несколько продуктов, которые должны быть вне стола, буквально, если вы хотите держать гипертонию в страхе.
Соленая пища

Каждый, у кого проблемы с сердцем, знает, что соленая пища может усилить проблему гипертонии. Вы должны потреблять соль в умеренных количествах. Вы должны избегать пищи, которая содержит избыток соли, такой как соленые чипсы, закуски и т. Д.

Обработанные пищевые продукты
В любом случае обработанные продукты вредны для здоровья, и их регулярное употребление не рекомендуется независимо от гипертонии. Однако для людей с высоким кровяным давлением или для людей с более высоким риском обработанные пищевые продукты могут оказаться еще более вредными. Обработанные продукты содержат масло, консерванты и избыток соли, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на гипертонию. Соль часто используется в качестве консерванта для обработанных пищевых продуктов.
Лишний сахар
Люди с проблемами со здоровьем сердца также должны избегать употребления избыточного сахара. Употребление в пищу конфет, сладостей или использование кристаллизованного сахара может привести к ожирению и увеличению веса, что способствует гипертонии. Употребление сахара напрямую не вызывает диабет, но может привести к ожирению, которое является основным фактором риска для этого состояния.

Отказ от ответственности: Советы и предложения, упомянутые в статье, предназначены только для общих информационных целей и не должны рассматриваться как профессиональные медицинские консультации. Всегда консультируйтесь со своим врачом или профессиональным медицинским работником, если у вас есть какие-либо конкретные вопросы по любому медицинскому вопросу.

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