Ледяная сова встретит бердчан на подходе к новогодней ёлке в центре Бердска

Знающие о пристрастии птицы к пожиранию мышей и прочих грызунов, являющихся истинными символами 2020-го, недоумевают: почему именно ей «доверили» нести караул на подходе к новогоднему снежному городку?

Сообщаем читателям, что для новогоднего веселья здесь уже всё готово. Во всяком случае, для детворы. Тут вам и горка, и нарядная ёлка, и ледяные и снежные скульптуры новогодних персонажей. Огорожен и заливается каток.

Пока неизвестно, что придумано для празднования Нового года в центре 100-тысячного города для взрослых его жителей. Только ли кинотеатр, ЦУМ, кафе «Охотник»? И будет ли организован недалеко от главной ёлки города новогодний базар с сувенирами и всяческой вкусняшкой и снедью? Надеемся, что да. Ведь без этого «волшебства» Новый год, согласитесь, не такой уж и впечатляющий.

Как ранее анонсировал «Свидетель» со ссылкой на администрацию города, в день открытия главной ёлки Бердска все желающие смогут принять участие в игровой программе и конкурсах. В этот же вечер будут подведены итоги городского фестиваля «Снеговичок», в котором приняли участие более 50 предприятий Бердска.

Организаторы праздника искренне надеются, что все задумки, претворенные ими в жизнь, понравятся бердчанам, подарят им сказочное, новогоднее настроение.

А возвращаясь к ледяной сове на входе в новогодний городок, отметим для искателей недостатков, что снежный мышь размером со слона на подходе к праздничной площадке возле «Ориона» тоже имеется…