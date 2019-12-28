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Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске

17:36 28.12.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Семь пожарных машин тушат горящие склады. По словам охраны, там нет бензина и нефти, а хранятся шланги. По другим сведениям, тут хранят топливо.

Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горит территория нефтехранилища на химзаводе Бердска

28 декабря в 16.15 загорелся склад на территории нефтехранилища на химзаводе Бердска. Черный дым валит из окон верхнего этажа и из-под крыши.

На месте прибыла полиция, семь пожарных машин, скорая помощь.

Пожарные машины набирают воду из гидрантов за пределами территории.

Корреспондент Курьер.Среда.Бердск увидел дым со стороны трассы Р-256. Момент видео — начало пожара.

По словам охранников на пропускном пункте, в горящем помещении нет нефти или бензина, в хранятся различные шланги и трубы. По словам очевидцев, работающих на бывшей территории завода, в ста метров от горящего здания  находится цистерны с топливом. И каждый день заправляются бензовозы.

На 18.00 пожар уже потушили.

Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске
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От редакции

Что стало причиной пожара? И что хранят в этом здании?

Аноним, 28 декабря 2019 19:26
Это не та ли нефтебаза, что у братцев Голубевых по суду конфисковали за нарушения безопасности и неуплату налогов?
miiser, 28 декабря 2019 20:19
Это дреминский самовар
Аноним, 28 декабря 2019 20:00
От щас правдушка и вылезет...

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