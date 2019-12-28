Горят склады на нефтебазе химзавода в Бердске

Семь пожарных машин тушат горящие склады. По словам охраны, там нет бензина и нефти, а хранятся шланги. По другим сведениям, тут хранят топливо.

Горит территория нефтехранилища на химзаводе Бердска

28 декабря в 16.15 загорелся склад на территории нефтехранилища на химзаводе Бердска. Черный дым валит из окон верхнего этажа и из-под крыши.

На месте прибыла полиция, семь пожарных машин, скорая помощь.

Пожарные машины набирают воду из гидрантов за пределами территории.

Корреспондент Курьер.Среда.Бердск увидел дым со стороны трассы Р-256. Момент видео — начало пожара.

По словам охранников на пропускном пункте, в горящем помещении нет нефти или бензина, в хранятся различные шланги и трубы. По словам очевидцев, работающих на бывшей территории завода, в ста метров от горящего здания находится цистерны с топливом. И каждый день заправляются бензовозы.

На 18.00 пожар уже потушили.