В рубрику «Сообщи свои новости» написал николай:
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Найден котик в районе маленькой церкви в начале Островского. Ушки купированы и кончик хвоста.
Найден котик с купироваными ушками и хвостом
18:44 28.12.2019
Найден котик в районе маленькой церкви в начале Островского.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал николай:
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