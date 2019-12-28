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Найден котик с купироваными ушками и хвостом

18:44 28.12.2019
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Найден котик в районе маленькой церкви в начале Островского.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал николай:
телефон: 89133884581
Найден котик в районе маленькой церкви в начале Островского. Ушки купированы и кончик хвоста.

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