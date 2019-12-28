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Сгорела мать с тремя маленькими детьми под Пермью. Младшему нет и годика

18:52 28.12.2019 Фото: Pixabay
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При осмотре, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Сгорела мать с тремя маленькими детьми под Пермью. Младшему нет и годика
Сгорела мать с тремя маленькими детьми под Пермью. Младшему нет и годика

Утром 28 декабря 2019 года в деревне Сидорята Верещагинского района в деревянном доме произошел пожар, в результате которого погибли женщина и трое её малолетних детей, 2015, 2017 и 2019 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), передает сайт СК РФ.

На месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов, эксперт пожаро-техник. При осмотре, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, после чего будут назначены необходимые судебные экспертизы для выяснения причины смерти погибших и произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.

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