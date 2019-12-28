Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева

Телеведущая перенесла «очень агрессивную операцию» по удалению силиконовых имплантов, так как один из них был порван.

Мнение читателей 0 0 0 0 Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Спасибо за ваш голос

От редакции Вставляли импланты в грудь? Ответить