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Красота / Общество

Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева

19:07 28.12.2019 Фото: Википедия
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Телеведущая перенесла «очень агрессивную операцию» по удалению силиконовых имплантов, так как один из них был порван.

Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева показала удаленные импланты: фото

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась с подписчиками в соцсетях фотографиями недавно удаленных грудных имплантов и рассказала, что постепенно приходит в себя после операции.

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Зрелище конечно неприятное , но решила все же показать вам эту « чудесную» картинку , не для запугивания ради , а для понимания так сказать « катастрофы» . Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и понимание 🙏🏽.Понемногу прихожу в себя и готова ответить девочкам на вопросы .Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений , просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов . Хочу ещё раз повторить : 1 — Не существует пожизненной гарантии ни на новые , ни на старые имплантаты . Менять придётся в любом случае . 2 Узи не информативно 💯 , только МРТ с контрастом . 3. Существует болезнь « грудных имплантатов» более подробно вы можете почитать у @katia.txi и послушать истории девочек у @mammoplastika_soos ! 4. Проходили исследования FDA — почитайте в интернете , будет полезно . 5. У меня ничего не болело , ничего не воспалялось , ничего не чувствовала , кроме как « поехала форма» одной груди ! Узи показывало только скопление жидкости , но не показывало разрыв . Поскольку в имплантате не вода , а каша из геля , вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали 4 часа Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева (( 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала « синдром хронической усталости « Показала фото удаленных имплантов Лера Кудрявцева (( НО это моя история , у вас все будет отлично 🤞Просто будьте здоровы и проверяйтесь ! Пластическим хирургам советую не нести « пургу» , что все так безопасно , понимаю , что это бизнес , но многие молчат и у нас не принято говорить об этом ! Но сейчас думаю настало время говорить и говорить громко !!!!! ❌

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

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Вставляли импланты в грудь?

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