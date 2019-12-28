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Фильм «Во дворе» сняли и сыграли в нем простые жители Бердска и Новосибирска

21:56 28.12.2019 Фото: ВКонтакте/Павел Медников
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11-минутный проект содержит 3 мини истории, произошедшие в одном дворе небольшого города. Судя по картинке, в Микрорайоне. Смотрите — «Помощник», «Железная нога» и «Часы».

Фильм Во дворе сняли и сыграли в нем простые жители Бердска и Новосибирска
Режиссер фильма «Во дворе» Павел Медников


Павел Медников, снявший фильм «Деревня» сегодня, 28 декабря, выложил в группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети во «ВКонтакте» 11-минутный проект «Во дворе».
— Представляем Вашему вниманию проект «ВО ДВОРЕ», снятый этой осенью в городе Бердске, — рассказал Павел. — 3 мини-фильма, 3 истории, произошедшие в одном дворе небольшого города!

⠀ ⠀Создатели проекта, съёмочная группа и актёры — простые жители города Бердска и Новосибирска, поэтому каждый может увидеть знакомые лица друзей, коллег или даже соседей по лестничной площадке. ⠀
⠀Павел обращается к читателям сайта: Какая история понравилась больше всего? Хотели бы увидеть продолжение? Пишите в комментариях! Для нас это очень важно!

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От редакции

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Аноним, 28 декабря 2019 22:25
Впечатляет.
аноним, 28 декабря 2019 22:42
Молодец,очень понравился.побольше таких фильмов бы!
Аноним, 28 декабря 2019 22:53
Паша, молодец!!!
Поросёнок Пётр, 28 декабря 2019 23:17
Бердское творчество, замечательно, да! Вот ещё, можно глянуть клип рэп-группы VK, снятый там же в районе 13 школы :) https://youtu.be/MQ078TNSf4Q
Ольга, 28 декабря 2019 23:29
Молодец! "Часы" особенно понравилась история.
Аноним, 29 декабря 2019 00:11
А я не смотрю современные фильмы. Они очень политизированны либо тупые. Вот операция ы,брильянтовая рука...... это действительно фильмы

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