Фильм «Во дворе» сняли и сыграли в нем простые жители Бердска и Новосибирска

11-минутный проект содержит 3 мини истории, произошедшие в одном дворе небольшого города. Судя по картинке, в Микрорайоне. Смотрите — «Помощник», «Железная нога» и «Часы».

Режиссер фильма «Во дворе» Павел Медников

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Павел Медников, снявший фильм «Деревня» сегодня, 28 декабря, выложил в группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети во «ВКонтакте» 11-минутный проект «Во дворе».

— Представляем Вашему вниманию проект «ВО ДВОРЕ», снятый этой осенью в городе Бердске, — рассказал Павел. — 3 мини-фильма, 3 истории, произошедшие в одном дворе небольшого города!



⠀ ⠀Создатели проекта, съёмочная группа и актёры — простые жители города Бердска и Новосибирска, поэтому каждый может увидеть знакомые лица друзей, коллег или даже соседей по лестничной площадке. ⠀⠀Павел обращается к читателям сайта: Какая история понравилась больше всего? Хотели бы увидеть продолжение? Пишите в комментариях! Для нас это очень важно!