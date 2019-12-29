Ненавижу эту работу: как избавится от эмоционального выгорания

Избавляемся от эмоционального выгорания на работе

В больших компаниях, где на одного сотрудника возложена огромная часть рабочей нагрузки, часто происходит похожая ситуация. Коллеги начинают выходить из себя по любой мелочи, легкие задачи превращаются в каторжную работу допоздна, а руководство в тиранов. Происходит так называемое эмоциональное выгорание, вследствие которого сотрудник покидает свое рабочее место с концами и в дальнейшем страдает депрессией.

Эмоциональное выгорание на сегодняшний день является одним из психических симптомов. Состояние характеризуется нервным истощением, когда мир теряет свои краски, ко всему возникает апатия, а вещи, которые вызывали когда-то позитивные эмоции, больше не радуют. Человеку не хочется выполнять свою работу, он не понимает в чем ее смысл и появляется чувство бесполезности. Считается, что эмоциональному выгоранию наиболее всего подвержены люди, относящиеся к категории профессий «человек-человек», но это далеко не так. Например, люди, ежедневно выполняющие рутинную работу (к ним можно отнести бухгалтеров, экономистов, финансистов, программистов, операторов), так же подвержены эмоциональному «выгоранию». Чересчур активная работа, сочетающая в себе разные профессиональные направления, способствует не только эмоциональному выгоранию, но и хронической усталости, от которой весьма сложно избавиться.

Причины



Основным толчком к эмоциональному выгоранию является общественное клише успешного человека. Такой человек должен расти вверх по карьерной лестнице, получать большую заработную плату, быть материально обеспеченным, путешествовать, саморазиваться, получать новые знания, навыки и умения и при этом создать полноценную семью. Несоответствие человека хотя бы одному из перечисленных критериев вызывает переживания, самобичевание, потерю способности получать удовольствие от жизни из мелочей. Материальное благополучие зависит от финансовых средств, а они, в свою очередь, от того, какую должность вы занимаете. На это же влияет опыт, образование и субъективное отношение руководства. Например, если сотрудники занимают одну и ту же должность, оба выполняют одинаковую работу и усердно стараются, но при этом руководитель постоянно хвалит, выделяет и поощряет только одного. На этой почве в другого сотрудника может произойти эмоциональное выгорание.

Эмоциональное выгорание бывает трех форм: легкой, хронической и серьезным психическим расстройством. Легкое эмоциональное выгорание случается тогда, когда на протяжении некоторого длительного времени пришлось много работать. Неоплачиваемые переработанные часы – система предприятий, где сохранился уклад советского времени. При устройстве на работу, обращайте внимание на вопросы руководителя в части «Как вы относитесь к тому, чтобы задержаться на работе?». Будьте готовы, что устроившись в эту компанию, вам придется часто оставаться после работы и допоздна. Хроническое эмоциональное выгорание характеризуется постоянной усталостью, нежеланием идти на работу, раздражением, ухудшением отношений с коллегами и даже иммунными расстройствами. Такой тип выгорания приводит к тому, что человек начинает выполнять свою работу по шаблону, становясь ко всему безучастным и безынициативным.

Боремся

Предупредить или избавиться от эмоционального выгорания можно. В первую очередь, задайте себе вопрос «А нравится ли мне то, что я делаю?». Если человека выбил из рабочей колеи конфликт с руководством, которое посчитало сотрудника некомпетентным, это еще не повод впадать в депрессию. Подумайте о том, что любое человеческое мнение субъективно и к вам на самом деле может не относиться. Следующий вопрос «Чем действительно полезна моя работа?». Когда человек работает, он видит результат, который руководство может и не замечать. Далее определяем, какую цель на рабочем месте преследуете. Для карьерного роста необязательно работать по 60 часов в неделю, а достаточно сделать что-то действительно полезное для компании, чтобы вас заметил руководитель.

Чтобы не стать жертвой эмоционального выгорания, настройте себя на мысль, что стрессы случаются, и от них никуда не деться. Научитесь контролировать свои мысли и эмоции во время стресса, применяйте техники расслабления и медитации. Помните о том, что работа – это не единственное главное в вашей жизни. В мире есть вещи гораздо важнее. Будьте смелыми в своих решениях. Работа больше не приносит удовольствия или руководитель – тиран? Уходите, и увидите, как вам подвернется действительно стоящее предложение. Отделяйте рабочие мысли от личных размышлений. Мысли о работе и трудностях на ней ни в коем случае не должны тревожить вас дома. Цените свое время и профессионализм. Если переработки в компании не обозначены документально, вы имеете право уйти домой вовремя, даже когда начальство грозит вам увольнением. Полюбите себя и увидите, как эмоциональное выгорание обойдет вас стороной.