Угрозы «разобрать по косточкам» перестали поступать маме 6-летнего Игоря Орехова с раком IV степени

Давление на женщину прекратились после публикации в «Курьер. Среда. Бердск». Еще несколько бердчан перечислили деньги для больного ребенка.

Новый год Игорь Орехов встретит вместе с мамой в больнице

Третий блок химиотерапии предстоит пройти 6-летнему Игорю Орехову с нейробластомой IV степени. Новый год мальчик вместе с мамой встретит в больнице.

Недавно мама мальчика Татьяна Орехова вернулась из клиники Санкт-Петербурга.

— Нам сказали, что перед Новым годом у них ремонт, всех детей переправили в другие клиники. После ремонта всех ребятишек соберут. Нам придется пройти один или два блока химиотерапии дома. Как место появится, нам об этом сообщат. Возможно, в январе, феврале нас заберут в Санкт-Петербург, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Орехова.

За долгое время лечения в больнице Игорьку наконец-то разрешили съездить домой.

— Игорь был так рад. Два дня просил бабушку печь пироги. Буквально не уходил от нее со старшей сестрой. У бабушки-то можно до полночи не спать и хоть что делать. Сестра очень соскучилась по Игорю. Не отходила от него, — поделилась Татьяна.

Татьяну продолжают преследовать неприятности. Она подала исковое заявление в суд на мужа, чтобы тот платил алименты на младшего ребенка.

— Он так кричал на меня. Как только не обозвал. Уверял, что пойдет к адвокату, который докажет, что я живу в больнице. И определит место жительство ребенка с ним, чтобы я платила алименты, — рассказала Татьяна.

Угрозы в адрес Татьяны прекратились после публикации на «Курьер. Среда. Бердск».

— Даже люди, которые требовали с меня отчет, успокоились. Поначалу наезжали, а потом: да, надо помогать, мы все понимаем, — подчеркнула Орехова.

После очередной публикации на «Курьер. Среда. Бердск» на карту Татьяны поступило 3000 рублей. Еще девочка из Германии прислала 5000 рублей. Она благодарна людям, которые не остались равнодушными к судьбе ее сына.

Напомним, отчаявшаяся мать 6-летнего мальчика, которому поставлен диагноз «нейробластома IV степени» просила помочь спасти сына от смерти жителей Бердска. Это возможно сделать, но нужны огромные деньги — более 4 млн рублей. Онкология, уже на последней стадии, выявилась у ребенка совершенно неожиданно. У Игорька заболели ножки. И через короткое время как гром с ясного неба — онкология.

Два месяца 29-летняя Татьяна Орехова живет как в аду. Нейробластома IV степени — такой вердикт вынесли доктора для 6-летнего Игорька. Игорь уже перенес два блока химиотерапии. Предстоит пройти еще семь. Врачи надеются, что после всех этих процедур опухоль уменьшится — сейчас она неоперабельна.

После операции Игорь с мамой планировали отправится в Санкт-Петербург для забора клеток костного мозга. Затем вернуться в Краснообск, чтобы сделать шесть блоков химиотерапии. И снова нужно будет ехать в Санкт-Петербург для пересадки клеток. Тогда Игорю понадобится дорогостоящая иммунотерапия, без которой вероятность рецидива 100%. Именно для нее требуются огромные деньги.

Первый муж Татьяны умер, оставив ее с двумя маленькими детьми на руках. Она повторно вышла замуж и родила третьего ребенка. Но второй муж ушел, когда у Игоря случились проблемы со здоровьем, сказав, что это ее ребенок, значит, и ее проблемы.

Недавно Татьяне пришлось закрыть сбор средств для лечения Игорька на странице в Вконтакте, закрыла в соцсетях и свой аккаунт. Из-за угроз, поступавщих в ее адрес.

Пришло несколько сообщений, где благотворители просили вернуть Татьяну деньги, которые они ей перечислили. Она вернула назад 41 тыс. рублей.

Читатели «Курьер. Среда. Бердск» перечислили на лечение Игоря Орехова 40 тыс. рублей.

Если вы готовы помочь малышу, можете перечислять деньги на карту Сбербанка 4274320022224359 (Татьяна Александровна), номер телефона мамы Игоря привязан к карте: 8-913-480-00-21.