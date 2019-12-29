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Яженемать: после домашних родов убила новорожденного и выбросила тело в заброшенном гараже

11:35 29.12.2019 Фото: www.pexels.com
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У женщин, проживавших в Мегете, следователями СКР получены более 500 образцов ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребёнка. Один совпал на 100%. 36-летняя мать не наблюдалась во время беременности.

Яженемать: после домашних родов убила новорожденного и выбросила тело в заброшенном гараже
после домашних родов убила новорожденного в выбросила тело в заброшенном гараже

Следственными органами СК России по Иркутской области предъявлено обвинение 36-летней женщине в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребенка), сообщает СК РФ.

13 апреля текущего года в заброшенном гараже около одного из домов в квартале №1 п. Мегет Ангарского района было обнаружено тело новорождённого ребенка.

Следователями СКР совместно с сотрудниками полиции непрерывно проводились следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление матери погибшего ребенка. У женщин, проживавших в данном населенном пункте, а также временно находившихся в Мегете, следователями СКР были получены более 500 образцов ДНК для сравнительного исследования с ДНК ребёнка. В результате один из образцов дал стопроцентное совпадение. Накануне женщина была задержана и доставлена в следственный отдел. На допросе она пояснила, что не состояла на учете в женской консультации, родила в домашних условиях, после чего умышленно избавилась от младенца.

В настоящее время с обвиняемой проведена проверка показаний на месте. Расследование уголовно дела продолжается.

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