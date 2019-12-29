Путин обязал информировать граждан о положенных им льготах и пособиях

В Единой государственной информационной системе социального обеспечения будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки.

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании механизма информирования граждан о мерах соцзащиты и положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании механизма информирования граждан о мерах соцзащиты и положенных им льготах. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации, сообщает Парламентская газета.

Закон предполагает, что в Единой государственной информационной системе социального обеспечения будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки. Доступ к ней можно будет получить через портал госуслуг, единый call-центр и путём личного посещения органов власти.

Как пояснила ранее автор документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, человеку «не нужно ходить по разным кабинетам, юристам, чтобы что-то выяснять», это можно будет делать в режиме онлайн или другим удобным способом.