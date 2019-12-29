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Путин обязал информировать граждан о положенных им льготах и пособиях

11:41 29.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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В Единой государственной информационной системе социального обеспечения будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки.

Путин обязал информировать граждан о положенных им льготах и пособиях
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании механизма информирования граждан о мерах соцзащиты и положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании механизма информирования граждан о мерах соцзащиты и положенных им льготах. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации, сообщает Парламентская газета. 

Закон предполагает, что в Единой государственной информационной системе социального обеспечения будет формироваться персонифицированная информация о гарантированных мерах соцподдержки. Доступ к ней можно будет получить через портал госуслуг, единый call-центр и путём личного посещения органов власти.

Как пояснила ранее автор документа, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, человеку «не нужно ходить по разным кабинетам, юристам, чтобы что-то выяснять», это можно будет делать в режиме онлайн или другим удобным способом.

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От редакции

Вы знаете, что положено вам?

Николаевич, 29 декабря 2019 13:46
НВР: Я так думаю так что всё что мне положено должны давать и так без обращений и беготнёй по разным инстанциям...Если мне положено ,а чиновник не дал мне этого он нарушил закон...соответсвенно прокуратура обязана его того.....
Согласен , что написанное выше ФАНТАСТИКА !!

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