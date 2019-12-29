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Пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу «Миротворца»

12:43 29.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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В базу украинского сайта включают, в том числе тех, кто съездил в Крым.

Пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу «Миротворца»
23 декабря по Крымскому мосту открыли железнодорожное сообщение

Корреспондента «Фонтанки» и пассажиров первого поезда из Петербурга в Крым внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Небезопасными для соседнего государства журналиста и туристов сочли после прочтения репортажа о первой поездке по железной дороге на полуостров.

Корреспондент Венера Галеева и все пассажиры поезда «Таврия», отправившегося 23 декабря из Северной столицы в Севастополь, вечером 28 декабря узнали о том, что попали в базу заблокированного в России сайта «Миротворец». Туда, напомним, включают, в том числе тех, кто съездил в Крым. Именно это, а также «иные правонарушения» поставлены в вину журналистке. Администраторы прикрепили и «вещественные доказательства» – скрины репортажа из первой поездки в Крым на поезде.

«Вы свежая, попали в чистилище сегодня», – написал корреспонденту в личном сообщении в соцсетях активист, чьими стараниями Галеева оказалась на украинском сайте.

Также в списке пассажиры поезда – имена некоторых упоминались в тексте. Впрочем, сегодня без особого труда можно найти базы с записями о поездках граждан РФ.

Напомним, что компанию сотруднице «Фонтанки» составляют Владимир Познер, Ксения Собчак, Андрей Малахов и многие другие представители профессии.

Источник: Фонтанка.ру

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