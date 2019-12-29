Лечение рака протонной терапией дает меньше побочных эффектов

Из 391 пациента 11,5% при получении протонной терапии испытали тяжелые побочные эффекты в течение 90-дневного курса. В группе с традиционным облучением эта цифра составила уже 27,6%.

При восстановлении после лечения пациенты на протонной терапии испытывают меньше побочек

Эффективность протонной терапии не ниже облучения, зато у нее меньше побочных эффектов. К такому выводу пришли ученые из Университета Вашингтона.

Пациенты с раком, получающие высокотехнологичную протонную терапию, имеют такие же показатели выживаемости и выздоровления, как и те, кто проходит через традиционное облучение. Зато в этой группе меньше выраженность побочных эффектов, как показало исследование, опубликованное в JAMA Oncology. Его авторы наблюдали более чем за 1 500 пациентами. Это первый серьезный обзор эффективности протонной терапии при лечении разных видов опухолей, включая рак легких, мозга, головы и шеи, кишечника и женской репродуктивной системы. Впрочем, ни у кого из пациентов не было метастазов.

Исследователи не обнаружили никакой разницы между пациентами из двух групп (протонная терапия и облучение) в плане выживаемости и контроля рака. Следовательно, протонная терапия предпочтительней, поскольку она рождает меньше побочных эффектов. Средняя выживаемость в один год после этой терапии составляла 83%, а при традиционном облучении радиацией — 81%. Разница не является статистически существенной, как подчеркивают исследователи.

Зато она гораздо более существенна в плане побочных эффектов. Из 391 пациента 11,5% при получении протонной терапии испытали тяжелые побочные эффекты в течение 90-дневного курса. В группе с традиционным облучением эта цифра составила уже 27,6%. При восстановлении после лечения пациенты на протонной терапии также испытали меньше побочек, хотя они были, в целом, старше группы на облучении, да еще и имели больше медицинских проблем.

Источник: МедикФорум