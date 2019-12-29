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«Разгрузить главу государства» с помощью вице-президента предложил Владимир Жириновский

12:54 29.12.2019 Фото: Кремлин.ру
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«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — считает лидер ЛДПР.

Разгрузить главу государства с помощью вице президента предложил Владимир Жириновский
Жириновский предложил «разгрузить» президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением ввести в России пост вице-президента. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, пишет РИА Новости.
По его мнению, подобная мера позволит «разгрузить главу государства».

«Сегодня на плечи руководителя страны ложится огромное бремя обязанностей, хотя функции управления вполне могли бы быть разделены между президентом, его заместителем и премьер-министром», — считает Жириновский.

Ранее руководитель ЛДПР предложил сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет. Кроме того, политик поддержал идею убрать оговорку «подряд» из Конституции по вопросу о возможности занимать высшую руководящую должность в стране.

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От редакции

Нужно ввести пост вице-президента?

Аноним, 29 декабря 2019 13:59
Так то не с кого спросить, а тут ещё одну прокладку хотят вставить
Новый мэр, 29 декабря 2019 15:05
Т.е теперь в хоккей будет играть вице-президент?!
Аноним, 29 декабря 2019 15:49
Не...Вице- будет давать указания вновь избранному мэру, как правильно выносить/сортировать мусор.

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