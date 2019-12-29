Ожирение помогает выжить при одном из видов рака легких

Недавно ученые выяснили, что ожирение может привести к самым разным последствиям: снизить эффективность прививки, повысить заразность человека с гриппом или даже ускорить старение головного мозга.

Избыточный вес помог в лечении немелкоклеточного рака легких

Австралийские врачи обнаружили, что избыточный вес и ожирение могут повысить шансы выжить у больных одним из видов рака легкого. Правда, работает это только в том случае, если опухоль подавляет иммунитет пациента и если терапия направлена на блокировку этого механизма. Исследование опубликовано в журнале JAMA Oncology.

Избыточной вес — фактор риска развития множества заболеваний: психических, иммунных, болезней обмена веществ и так далее. Однако в некоторых случаях от него может быть и польза: он повышает шансы пациентов на выздоровление. Этот феномен называется «парадоксом ожирения»: сначала его обнаружили в области болезни сердечно-сосудистой системы, а недавно и в онкологии.

Группа медиков из Университета Флиндерса под руководством Майкла Сорича (Michael Sorich) решила проверить, существует ли парадокс ожирения у пациентов с иммунотерапией немелкоклеточного рака легких. Дело в том, что в последнее время онкологи для борьбы с ним стали активно использовать чекпоинт-ингибиторы (за разработку которых в 2018 году присудили Нобелевскую премию по медицине) — препараты, блокирующие молекулу PD-L1, через которую опухоль подавляет работу иммунитета пациента. Однако эти лекарства работают нестабильно, и сложно предсказать, помогут ли они тому или иному человеку победить опухоль.

Сорич с коллегами предположили, что важным фактором может оказаться наличие у пациентов лишнего веса. Они проанализировали результаты четырех клинических испытаний чекпоинт-ингибиторов, в которых приняли участие 1434 пациента. Из них 490 людей были с избыточным весом, а у 239 было диагностировано ожирение.

Исследователи обнаружили, что шанс выжить после терапии был почти в два раза выше у пациентов с ожирением, чем у пациентов с нормальным весом — но только в тех группах, которые принимали чекпоинт-ингибиторы. В группах, которым достались плацебо или другая терапия рака, этой зависимости врачи не обнаружили. Не нашли они и корреляции между индексом массы тела и другими исходами терапии — побочными эффектами и смертью от других причин, не связанных с опухолью.

Авторы работы также отметили, что влияние избыточного веса на исход лечения зависел от типа опухоли. Оно просматривалось только у тех пациентов, у которых на клетках опухоли присутствовали молекулы-чекпоинты (PD-L1). А те, у которых клетки опухоли были PD-L1-отрицательны, реагировали на лечение одинаково хорошо, вне зависимости от массы тела.

Исследователи заключили, что избыточный вес влияет на успешность именно этого вида терапии, а механизм как-то напрямую связан с молекулой PD-L1. Они предположили, что дело в том, как ожирение действует на иммунные клетки. При накоплении жировой ткани в организме человека развивается воспаление и размножаются Т-лимфоциты с рецепторами PD-1, поэтому опухоль успешно подавляет их активность. Если такого пациента лечить чекпоинт-ингибиторами, они блокируют молекулу PD-L1, и резко возрастает активность Т-клеток — в том числе, и их способность атаковать опухоль.

Таким образом, избыточный вес может в некотором роде служить опорой иммунной системы при борьбе с опухолью — но только при определенном виде рака и методе борьбы с ним.

Недавно ученые выяснили, что ожирение может привести к самым разным последствиям: снизить эффективность прививки, повысить заразность человека с гриппом или даже ускорить старение головного мозга. При этом страдают от этого не только горожане с сидячим образом жизни: жители сельской местной, как оказалось, за последние 30 лет потолстели не меньше.

Источник: https://nplus1.ru