«КВАДРОТЕКА» стала лауреатом ключевой премии №1 в номинации «Надёжное агентство» в Бердске

Надёжность — один из главных принципов, которого «КВАДРОТЕКА» придерживается все годы работы на рынке, все 25 лет. Приятно, что именно в этой номинации заслуги компании отмечены строгим жюри — коллегами по рынку.
В чем проявляется НАДЁЖНОСТЬ в работе агентства «КВАДРОТЕКА»?
- В «КВАДРОТЕКЕ» на страже интересов клиента стоит целый штат юристов.
- Мы уделяем пристальное внимание соблюдению технологии работы. Чтобы исключить возможность малейшей ошибки, детально планируем каждый шаг во всем процессе проведения сделки.
- Компания добровольно берет на себя ответственность в разы больше, чем того требует закон. Компания несет полную материальную ответственность за проведенные сделки в размере стоимости жилья и подтверждает это «Гарантийным обязательством» (тариф «Сделка без риска»).
- За эти годы мы провели больше 40 000 сделок. Нами накоплен огромный опыт, и мы используем этот опыт в интересах каждого клиента!
- Успешно решаем любые задачи клиентов — от простых до самых заковыристых, и часто коллеги по рынку отправляют клиентов к нам со словами — «мы тут не поможем, идите в КВАДРОТЕКУ, они точно разберутся».
Думаю, нашу НАДЁЖНОСТЬ чувствуют и наши клиенты, потому очень много обращений в компанию приходит по рекомендациям.
Пользуясь случаем, я хочу пригласить в наш коллектив тех, кто хотел бы построить карьеру агента по недвижимости в НАДЁЖНОМ агентстве! Уверена, вам у нас понравится!
Новичкам компания предоставляет обучение и все условия для быстрого «старта». А опытные риэлторы оценят взвешенную систему мотивации, квалифицированную юридическую поддержку. Атмосфера в нашем коллективе комфортная и дружеская. И расположен наш офис в самом центре Бердска. Профессия агента по недвижимости очень интересна, в ней можно зарабатывать, расти профессионально, самостоятельно планировать свой доход и график. Присоединяйтесь к нашей успешной и надежной компании!
Бердск, ул. Первомайская, 11
По вопросам недвижимости: т. 258-98-21
По вопросам работы в компании: т. 263-33-39
Квадротека.рф
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