«КВАДРОТЕКА» стала лауреатом ключевой премии №1 в номинации «Надёжное агентство» в Бердске

Надёжность — один из главных принципов, которого «КВАДРОТЕКА» придерживается все годы работы на рынке, все 25 лет. Приятно, что именно в этой номинации заслуги компании отмечены строгим жюри — коллегами по рынку.

В чем проявляется НАДЁЖНОСТЬ в работе агентства «КВАДРОТЕКА»?

В «КВАДРОТЕКЕ» на страже интересов клиента стоит целый штат юристов.

Мы уделяем пристальное внимание соблюдению технологии работы. Чтобы исключить возможность малейшей ошибки, детально планируем каждый шаг во всем процессе проведения сделки.

Компания добровольно берет на себя ответственность в разы больше, чем того требует закон. Компания несет полную материальную ответственность за проведенные сделки в размере стоимости жилья и подтверждает это «Гарантийным обязательством» (тариф «Сделка без риска»).

За эти годы мы провели больше 40 000 сделок. Нами накоплен огромный опыт, и мы используем этот опыт в интересах каждого клиента!

Успешно решаем любые задачи клиентов — от простых до самых заковыристых, и часто коллеги по рынку отправляют клиентов к нам со словами — «мы тут не поможем, идите в КВАДРОТЕКУ, они точно разберутся».

Думаю, нашу НАДЁЖНОСТЬ чувствуют и наши клиенты, потому очень много обращений в компанию приходит по рекомендациям.

Пользуясь случаем, я хочу пригласить в наш коллектив тех, кто хотел бы построить карьеру агента по недвижимости в НАДЁЖНОМ агентстве! Уверена, вам у нас понравится!

Новичкам компания предоставляет обучение и все условия для быстрого «старта». А опытные риэлторы оценят взвешенную систему мотивации, квалифицированную юридическую поддержку. Атмосфера в нашем коллективе комфортная и дружеская. И расположен наш офис в самом центре Бердска. Профессия агента по недвижимости очень интересна, в ней можно зарабатывать, расти профессионально, самостоятельно планировать свой доход и график. Присоединяйтесь к нашей успешной и надежной компании!